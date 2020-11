Christine Lagarde im Porträt : Die politische Notenbankerin

Ernster ist sie geworden. Als Christine Lagarde, 64, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, in dieser Woche zur Zinspressekonferenz der Notenbank vor die Internetkameras tritt, da merkt man ihr die Anspannung der vergangenen Wochen an. Daran ändert auch die neckische pinkfarbene Maske nichts, die sie diesmal als besonderes Accessoire auf ihrem Weg bis aufs Podium trägt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ein ganz schöner Ritt sei es zuletzt gewesen, nicht das, was sie erwartet habe, als sie das Amt angetreten habe, sagt Lagarde in einer kurzen Einlassung auf die Frage, wie denn ihr erstes Jahr als EZB-Präsidentin so gewesen sei. Trotzdem fügt sie hinzu „I enjoyed it“ – „Ich habe es genossen“. Nicht ohne umgehend zu beteuern, dass sie weiterhin all ihre Energie im Dienste für den Kampf gegen die Coronafolgen einsetzen werde.