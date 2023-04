Chiphersteller : Nvidia zwischen Krypto, KI und Grafik

Aktualisiert am

Es war eine Ansage, die an Klarheit nichts vermissen ließ: „Kryptowährungen liefern keinen gesellschaftlichen Mehrwert“, sagt der Technologievorstand von Nvidia Michael Kagan. Ausgerechnet der Chiphersteller, muss man sagen. Denn gerade Nvidia hat, als die Kryptokurse durch die Decke gingen, sehr viele Grafikkarten an Miner verkauft – also jenen, die Digitalwährungen wie Bitcoin und Ethereum erschaffen.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auch deswegen ist der Kurs des Chipherstellers, der sich eigentlich mal auf Grafikkarten spezialisiert hatte, so durch die Decke gegangen. Das sieht man an einem Vergleich von Bitcoin-Kursentwicklung, dem Nvidia-Aktienkurs und dem Technologieindex Nasdaq-Composite – Nvidia hat die Konkurrenz in den vergangenen Jahren abgehängt, und das eindrucksvoll.