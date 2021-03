Risiko für Exporte : Chinas neuer Weg wird deutschen Unternehmen gefährlich

Aktualisiert am

China will sich mit einem neuen Wirtschaftsmodell unabhängiger machen. Das birgt Risiken für Deutschlands Exportunternehmen. Anleger sollten sich deren Geschäftsmodell genau anschauen.

Der Begriff klingt ein bisschen nach fernöstlicher Esoterik. Tatsächlich aber ist Chinas neues Modell der „Zwei Kreisläufe“ knallharte Industriepolitik. Am Freitag sind in Peking Tausende Delegierte zum nationalen Volkskongress zusammengekommen. Auf der einwöchigen Propaganda-Show in der Großen Halle des Volkes sollen sie den neuen Fünf-Jahres-Plan für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt absegnen – wie immer möglichst ohne Gegenstimmen.

Doch dieses Jahr steht mehr auf dem Programm als sonst: Staatspräsident Xi Jinpings neues Mantra soll maßgeblich dazu beitragen, dass China noch in diesem Jahrzehnt die Vereinigten Staaten überholt und zur größten Volkswirtschaft der Welt aufsteigt. Kern des Plans: Chinas Unternehmen sollen weniger abhängig von ausländischer Nachfrage werden. Vielmehr soll der gewaltige Binnenmarkt mit seinen mehr als 1,4 Milliarden Konsumenten zum wichtigsten Wachstumsmotor werden.

Dieser innere Kreislauf im Wirtschaftsmodell des Präsidenten Xi soll in Zukunft stärker den eigenen Unternehmen als ausländischen Lieferanten zugutekommen. Der Außenhandel bildet den zweiten Kreislauf. Er soll nur noch unterstützende Wirkung haben.

Eigene Marken statt BMW, VW oder Adidas

Chinas zwei Kreisläufe sind auch für deutsche Geldanleger wichtig – unabhängig davon, ob sie chinesische Aktien im Depot haben oder nicht. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Im Krisenjahr 2020 war das sich rasch erholende Geschäft für Konzerne wie Daimler, Bayer und BASF eine wichtige Stütze.

Doch das neue Modell könnte zu weitreichenden Veränderungen führen, sagt Industriepolitik-Expertin Anna Holzmann vom Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin: „Kurzfristig ist China in vielen Bereichen weiter auf Importe angewiesen, aber mittel- und langfristig wird das Land stärker auf Unabhängigkeit setzen.“

Beunruhigende Nachrichten sind das für deutsche Unternehmen. Denn die haben bislang jahraus, jahrein für ihre Aktionäre viele Milliarden damit verdient, das Riesenreich in Fernost mit Autos, Maschinen, Chemikalien und Turnschuhen zu beliefern.

Sorge um die Absatzmärkte

Die Zahlen sprechen für sich: Volkswagen zum Beispiel hat im vergangenen Jahr in China fast 3,9 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, was 41 Prozent des globalen Absatzes entspricht. Der fränkische Sportartikelhersteller Adidas wiederum erwirtschaftet fast ein Viertel seiner Erlöse in China, der Münchner Chiphersteller Infineon mehr als ein Drittel. Für Aixtron, einen im M-Dax geführter Hersteller von Maschinen für die Halbleiterindustrie, machte das Reich der Mitte sogar mehr als die Hälfte des Geschäfts aus.

Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass China seine deutschen Lieferanten morgen vor die Tür setzt. Aber die vom Präsidenten propagierte stärkere Ausrichtung auf den eigenen Markt sorgt durchaus für Bedenken. „Die Zeichen stehen auf Importsubstitution“, sagt Stefan Scheurer, China-Experte bei Allianz Global Investors.

So nennen Ökonomen eine Wirtschaftspolitik, die darauf abzielt, dass im eigenen Land der Anteil ausländischer Produkte sinkt. Aus der BMW-Zentrale heißt es, aktuell halte man den eigenen Marktzugang in China für gesichert. Aber es klingen auch Sorgen durch: Protektionistische Maßnahmen würden der exportabhängigen deutschen Autoindustrie schaden, warnt der Autobauer, der rund ein Fünftel seines Umsatzes in China erzielt.