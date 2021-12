Digitale Versicherung : Chinas Versicherungsriese kämpft mit Problemen

Wer über die Zukunft des Versicherns nachdenkt, kommt am chinesischen Ping-An nicht vorbei. Das Unternehmen ist in die Top Ten der größten Finanzkonzerne der Welt aufgestiegen, der Umgang mit Daten und die Einbindung der Kunden in soziale Plattformen gilt als vorbildlich. Doch das positive Bild hat Risse bekommen. Zuletzt stellte sich die Frage, wie modern Ping An wirklich ist und ob der Konzern nicht genauso in Probleme der Finanzmärkte und des eigenen Geschäftsmodells verstrickt ist.

Das Jahr 2021 war für Ping An kein Gutes. Der Aktienkurs ist seit zwölf Monaten um ein Drittel gefallen. Auch Zhong An, ein digitaler Versicherer für junge Leute, an dem Ping An neben Alibaba und Tencent große Anteile hält, musste einen Rückgang von 10 Prozent hinnehmen. Zhong An kooperiert mit einem Biotechnologie-Unternehmen aus Boston, das auf bequeme Weise Gentests erstellt und jungen Kunden erlaubt, die eigene Fitness und Lebensmittelverträglichkeit zu überprüfen. Utopie und Dystopie des Versicherns liegen hier nah beieinander. In Deutschland verhindern so etwas Gesetze.