Alibaba und Tencent : Chinas Tech-Werte im Kreuzfeuer

Peking will die mächtigen Internetkonzerne schrumpfen. Washington will den Kauf ihrer Aktien gleich ganz verbieten. Auch deutsche Anleger wären betroffen.

Am Donnerstag zeigte sich Chinas Regierung unfreiwillig von ihrer komischen Seite. Über den Tagesverlauf war der Aktienkurs des chinesischen Internetgiganten Alibaba um mehr als 5 Prozent gefallen, der des Wettbewerbers Tencent um 4 Prozent. Ausgelöst hatte den Fall die Nachricht aus Washington, nach der die amerikanische Regierung unter Präsident Donald Trump in ihren letzten Amtstagen den Amerikanern den Kauf beider Werte verbieten wolle.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Der Vorstoß Trumps zeige die „Doppelmoral“ der Amerikaner in Sachen freie Marktwirtschaft, kritisierte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Dabei ist der Kurs der Aktien von Alibaba, Tencent und anderen chinesischen Tech-Werten schon seit Wochen unter Druck – nicht wegen des Präsidenten in Washington, sondern weil Chinas Führung fast über Nacht beschlossen hat, Chinas aufstrebende Internetwirtschaft an die ganz kurze Leine der Kommunistischen Partei zu legen und ihr Geschäft hart zu regulieren, zu schrumpfen und möglicherweise sogar zu verstaatlichen.