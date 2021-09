Vorbild Schweden : „Wir erzielen 11 Prozent Rendite im Jahr“

Herr Gröttheim, Sie leiten den staatlichen Pensionsfonds, der einen Teil der Rentenbeiträge aller Schweden in Aktien anlegt. Verlieren die Schweden ihre Rente, wenn die Kurse an der Börse fallen?

Nein. Das System in Schweden besteht aus zwei Teilen. 80 Prozent der Rentenbeiträge sind umlagefinanziert, das hat mit der Börse nichts zu tun. Nur die rest­lichen 20 Prozent gehen in Aktien. Jeder Beitragszahler kann dafür unter mehr als 400 verschiedenen privaten Fonds wählen. Wer keine eigene Wahl trifft, vertraut seine Beiträge automatisch uns zur Anlage an. Dafür entscheiden sich die meisten Schweden. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren damit im Durchschnitt 11 Prozent Rendite erzielt. Die privaten Fonds kamen im Durchschnitt auf 7 Prozent.