Positive Signale : Gold steht wohl vor einem Comeback

Gold hat ausschließlich deshalb einen Wert, weil wenigstens 99 Prozent der Menschheit denkt, dass dem so sei. Und aus technischer Sicht scheint man dem Edelmetall in den kommenden Monaten einen noch höheren Wert zuschreiben zu wollen. Ein Gastbeitrag.

Nehmen wir mal an, es gäbe eine seltene, graubraune, widerlich klebrige Masse, die nur mit einem sehr aufwendigen Verfahren der Erde entrissen werden könnte. Dieses Zeug fände darüber hinaus zwar bei dem einen oder anderen Prozess und in dem einen oder anderen Produkt in kleinen Mengen Verwendung, ansonsten wäre es aber einfach nur da, und niemand wüsste so genau, wozu. Man wird sich wohl keine allzu große Fehleinschätzung leisten, wenn man diesem unansehnlichen Ding keine allzu große Zukunft voraussagen oder ihm einen größeren Wert zuschreiben würde. Kriege würden dafür kaum geführt und Verbrechen nicht begangen werden.

Sobald wir aus dem graubraunen, klebrigen Irgendetwas ein gelbes Metall machen, ändert sich alles. Es dürften Millionen von Menschen sein, die schon dafür gestorben sind, und noch viel mehr, die ihrem Traum vom lieben Gold ihren finanziellen Ruin verdanken. Es wird seit Jahrtausenden gehortet, als Sicherheit und Krisenvorsorge aufbewahrt, in Form von Schmuck an Hals, Händen und an anderen Körperteilen getragen und verziert Kunstwerke und Kirchen. Und dort, wo es vor allem um Korrosionsbeständigkeit geht wie beispielsweise in unseren Handys, findet es in homöopathischen Dosen auch industrielle Verwendung. Aber der Großteil allen jemals geförderten Goldes von rund 200.000 Tonnen liegt einfach nur rum. Wir schreiben ihm einen großen Wert zu und rechnen damit, dass wir es im Zweifelsfall jederzeit gegen irgendetwas anderes eintauschen können.