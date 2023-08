Das Tückische an Krisen ist, dass sie meist aus einer Ecke kommen, aus der man sie am wenigsten erwartet. Das war 2008 beim Ausbruch der Finanzkrise so, als schon 2007 dieses merkwürdige Wort „Subprime“ plötzlich in das Vokabular einer breiteren Öffentlichkeit eingezogen war. Subprime war bis dahin vielleicht Immobilienexperten bekannt, aber schon bei Sparkassen-Angestellten dürfte es eher in das Reich der nie gehörten Fremdwörter gehört haben. Im Kern ging es um zweitklassige Hypothekenkredite, die am Ende reihenweise um- und ausfielen.

Nun richtet sich der Blick in Richtung China – ein Land, das eine handfeste Immobilienkrise zu bewältigen hat. Mit dem strauchelnden Fonds Zhongrong Trust ist die Krise längst auf die Finanzbranche übergeschwappt. Und so stellt sich die bange Frage: Könnte diese Krise aus dem fernen China auf den Rest der Welt und damit auch auf Deutschland übergreifen?

Zum Ende dieser Woche steht der deutsche Leitindex Dax bei gut 15.600 Punkten. Die Nachrichten rund um die chi­nesischen Immobilien haben dem deutschen wie auch dem europäischen Aktienmarkt bisher nicht nachhaltig etwas anhaben können. Noch nicht. Fest steht aber auch, dass es inzwischen nicht mehr nur um die Immobilienmärkte, sondern auch um den Zustand der chinesischen Wirtschaft an sich geht. Portfoliomanager und Analysten haben längst begonnen, sich zu positionieren und auf die neue Lage einzustellen.

Anpassungen im Portfolio

„Wir beobachten die Entwicklung auf dem chinesischen Immobilienmarkt sehr genau, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche weitere Abschwächung der Konsumnachfrage“, sagt Christian Kahler, Geschäftsführender Gesellschafter von Kahler & Kurz Capital. Einige Anpassungen im Portfolio seien schon vorgenommen worden: „Wir sind in einige Unternehmen investiert, die in China produzieren und ihre Produkte dort verkaufen. Dazu gehören Unternehmen wie LVMH, Ferrari oder auch Rational aus Deutschland.“

Diese profitierten von der strukturell starken Nachfrage der chinesischen Mittelschicht, aber auch der sehr Wohlhabenden nach westlichen Produkten: „Wir gehen davon aus, dass diese Sonderstellung der Produkte und deren Nachfrage, die meist auf attraktiven westlichen Marken beruht, mittelfristig nicht durch die Immobilienkrise beeinträchtigt wird.“

Allerdings solle man als Anleger die Trends vor Ort genaustens verfolgen, sagt Kahler. Gerade der Konsumgütermarkt in China erweise sich aktuell als schnelllebig: Hugo Boss etwa berichte von einem weiterhin sehr starken China-Geschäft, während Inditex und andere Konzerne sich zum Teil (Inditex mit einzelnen Marken) oder ganz (Esprit und Old Navy) vom chinesischen Markt zurückziehen mussten.

„In unserem Fonds haben wir uns bereits Ende 2022 von den Aktien des Kosmetikkonzerns Estée Lauder getrennt, der von zunehmenden Problemen im China-Geschäft berichtete“, sagt Kahler. Außerdem habe man vor drei Wochen die Beteiligung am finnischen Aufzughersteller Kone verkauft, der rund ein Drittel seines Umsatzes in China erwirtschafte.

Auch die jüngste Schwäche von Nike wird am Markt hauptsächlich mit den Per­spektiven in China begründet. Genauso wie für Adidas gilt das Land in Fernost für die Amerikaner als besonders wichtiger Wachstumsmarkt. Anleger sorgen sich wegen der dort schwelenden Immobilienkrise und einer generellen Wirtschaftsflaute auch um die Konsumausgaben der Chinesen. Nach einem Höhenflug im Mai auf bis zu 124 Dollar ist der Kurs der Nike-Aktie inzwischen auf 97 Dollar gefallen.