Riester-Rente Reloaded : Wie die CDU die Bürger zum Sparen verpflichten will

Die Rentenkommission der Bundesregierung will im März neue Ideen zur Zukunft der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge präsentieren. Bisher sorgen in Deutschland nicht genügend Menschen zusätzlich vor, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern. „Riester fliegt nicht“, lautet die Diagnose.

Die CDU hat sich nun auf ihrem Parteitag in Leipzig für die Einführung einer verbindlicheren privaten Vorsorge ausgesprochen – bei ungenügendem Zuspruch sogar für eine obligatorische, staatlich organisierte Vorsorge. Die neue Riester-Rente soll billiger und unbürokratischer sein als bisher.

Die CDU schlägt vor, dass alle Arbeitnehmer in Zukunft automatisch in eine private Altersvorsorge über ein Standardvorsorgeprodukt einbezogen werden – es sei denn, sie widersprechen ausdrücklich (Systemwechsel zum Opt out). So steht es in dem Kompromiss von Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) und Christlich-Demokratischer Arbeitnehmerschaft (CDU), dem der Parteitag am späten Freitagabend zustimmte.

Selbständige, Erwerbslose, Beamte und Minijobber

Die staatlichen Sparzulagen sollen danach automatisch aufgrund der bei der Steuerverwaltung vorhandenen Einkommensdaten ausgezahlt werden. „Umständliche Anträge und nachträgliche Korrekturen entfallen.“ Das vermeide Kosten. Um das „reale Vorsorgeniveau“ zu erreichen, sollen die Förderbeträge und Sparbeträge automatisch mit der Inflationsrate steigen. Und um eine Schwächung der gesetzlichen Rente zu verhindern, sollen die Sparbeiträge vom Nettolohn des Arbeitnehmers abgezogen und vom Arbeitgeber direkt eingezahlt werden.

Selbständige, Erwerbslose, Beamte und Minijobber sollen das Standardvorsorgeprodukt freiwillig zu den gleichen Konditionen abschließen können wie gesetzlich rentenversicherte Arbeitnehmer. Geringverdiener sollen durch höhere Zulagen besonders gefördert werden, um ihr Armutsrisiko zu mindern. Bei dem Standardprodukt soll der Schwerpunkt auf der Anlage auf aktienbasierten Produkten liegen, „um die Vorteile der langfristigen Kapitalmarktentwicklung für die Sparer zu sichern“. Die Rendite soll dadurch höher ausfallen als bisher.

Teil des Kompromisses ist, dass der Finanz- und Versicherungswirtschaft drei Jahre Zeit gegeben wird, neue Produkte zu entwickeln. Steigt in dieser Zeit die Zahl der privaten Vorsorgeverträge nicht um 30 Prozent, soll der Staat einspringen. „Sollte sich die Erwartung nicht erfüllen, werden wir das Produktportfolio um ein staatlich organisiertes Standardvorsorgeprodukt erweitern", heißt es im Beschluss. „Gleichzeitig wollen wir dann prüfen, ob die Opt-Out-Regelungen hin zu einem Obligatorium weiterentwickelt werden müssen.“

Der CDA-Vorsitzende Karl-Josef Laumann verteidigte die stärkere Rolle des Staates mit dem Argument, die Riester-Rente müsse attraktiver werden. Es gehe nicht um eine „Verstaatlichung“ der privaten Vorsorge. „Die Versicherungswirtschaft soll drei Jahre Zeit haben, um endlich Produkte auf den Weg zu bringen. Erst danach käme der Staat ins Spiel.“ Laumann zog auch eine Verbindung zur geplanten Grundrente für Geringverdiener: „Wenn uns das mit der privaten Vorsorge nicht besser gelingt, fliegt uns die Grundrente kostenmäßig um die Ohren.“

Der MIT-Vorsitzende, Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann, sagte, bisher sei bei Riester „nicht das herausgekommen, was wir uns erhofft haben“. Die Wirtschaft solle noch eine Frist bekommen, um Produkte zu liefern. „Wenn es aber ein Marktversagen gibt, muss sich der Staat der Sache annehmen“, sagte Linnemann. Er erwarte nicht, dass es zu einem Obligatorium kommen müsse.

Die von der schwarz-roten Koalition jüngst beschlossene Grundrente für Geringverdiener soll nach dem Willen der 1000 Parteitags-Delegierten nur kommen, wenn sowohl die volle Einkommensprüfung als auch die Finanzierung gesichert sind. Wie von der Koalition vereinbart, soll die Einkommensprüfung im automatisierten Verfahren umgesetzt werden.

Mit dem Beschluss auf Initiative von MIT, Junger Union und einiger Abgeordneter legt sich die CDU darauf fest, die Grundrente nur auszuzahlen, wenn der angestrebte Datenaustausch zwischen Finanzbehörden und Rentenversicherung funktioniert.

Es müsse zudem gewährleistet sein, dass sämtliche Kapitalerträge – auch jene, die bislang nicht in Steuerbescheiden erfasst sind, weil sie schon über die Abgeltungsteuer besteuert wurden – berücksichtigt werden. Auch bei Rentnern im Ausland soll das Einkommen überprüft werden. Nach dem Beschluss darf die Grundrente überdies erst kommen, wenn die Finanzierung über eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene gesichert ist.

Bisher wird in der EU darüber ergebnislos verhandelt. Einen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erwogenen nationalen Alleingang lehnt die CDU ab. Der CDU-Abgeordnete Christoph Ploß betonte, Kleinanleger dürften nicht belastet werden. „Eine Sondersteuer für deutsche Aktienkäufer darf es nicht geben. Wir brauchen gerade in Niedrigzinszeiten eine Stärkung der Aktienkultur in Deutschland.“