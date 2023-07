Aktualisiert am

Etwas im Internet zu kaufen kann ganz schön mühsam sein. Man klickt sich durch die verschiedenen Angebote, vergleicht sie und verzweifelt oft daran, die beste Option zu finden. Selbst wenn man genau weiß, was man will, ist es oft nicht so einfach, das richtige Produkt zu wählen – und es auch noch möglichst günstig zu kaufen.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Vergleichsportale wie etwa Check24 oder auch Verivox helfen dabei, sie listen zahlreiche Angebote auf. Doch damit nicht genug: Sie locken oft mit niedrigeren Preisen als anderswo und versprechen Boni für diejenigen, die bei ihnen einkaufen. Kunden bekommen dann sogenannte Cashbacks, ein Begriff aus dem Englischen für „Rückzahlungen“, wenn sie etwa einen Handytarif oder Stromvertrag über das Portal abschließen.