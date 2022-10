Mariuhana-Aktien : Auf den Höhenflug folgt der kalte Entzug

Aktualisiert am

US-Präsident Joe Biden hatte zuletzt die Hoffnung von Investoren genährt, dass Cannabis in absehbarer Zeit auf Bundesebene legalisiert werden könnte. Die Euphorie verflog allerdings schnell. Dennoch ist die Lage nicht hoffnungslos.

Politische Schritte zur Legalisierung von Marihuana beflügeln die Kurse von Marihuana-Aktien, zumindest kurz. Präsident Joe Biden verkündete am 6. Oktober nicht nur eine Begnadigung von Personen, die wegen Besitz des Rauschmittels im Gefängnis sitzen. Er ordnete auch an, die rechtliche Klassifizierung von Marihuana als besonders gefährliche Droge in einer Gruppe mit Heroin und LSD zu überprüfen.

Die Aktie der kanadische Canopy Growth Company machte an dem Tag einen Sprung von 25 Prozent. Die Aktie der amerikanischen Curaleaf Holding legte sogar um 33 Prozent zu, Green Thumb Industries gewannen 30 Prozent. Die drei Titel gehören gemessen an ihrer Börsenkapitalisierung zu den zehn größten Werten. Bidens Ankündigung nährte die Hoffnung der Investoren, dass Cannabis in absehbarer Zeit auf Bundesebene legalisiert werden und flankierende Gesetze Finanzierung, Produktion und Vermarktung des Stoffes erleichtern könnten.