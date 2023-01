Angebot von C24-Bank : Wo ist der Haken an zwei Prozent Zinsen auf dem Girokonto?

Aktualisiert am

Wo ist der Haken an zwei Prozent Zinsen auf dem Girokonto?

Die klassischen Banken, die oftmals die höheren Zinsen der EZB nur zögernd an Sparer weitergeben, bekommen zunehmend Konkurrenz. Bild: dpa

Nach den Neobrokern, die mit vergleichsweise hohen Zinsen auf den Depot-Verrechnungskonten auf Kundenfang gehen, hat jetzt auch die Gruppe um die Internetvergleichsplattform Check24 offenbar höhere Zinsen als Werbeargument entdeckt.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Wie die Bank des Unternehmens namens C24 am Dienstag mitteilte, will sie vom 1. April bis zum Jahresende 2 Prozent Zinsen auf ihre Girokonten zahlen. Und zwar nicht nur auf den kostenpflichtigen, sondern auch auf dem Konto Smartgiro, für das keine monatliche Grundgebühr fällig wird, wie ein Sprecher hervorhob.

Wo ist der Haken? Ziel der Sache ist es offenbar, über die Zinsen an neue Kunden für Girokonten zu kommen. Damit die Kosten für diese Werbeaktion nicht völlig aus dem Ruder laufen, hat die Bank die so verzinsten Einlagen der Höhe nach begrenzt und den Zeitraum eingeschränkt, für den die Zinsen gelten.

Begrenzter Zeitraum, begrenzte Beträge

Der Zinssatz soll für Beträge bis 50.000 Euro gelten, und zwar sowohl für Neu- als auch Bestandskunden. Bestandskunden profitierten nach einer Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vom 1. April an von der Verzinsung ihres Girokontos, berichtet das Unternehmen. Alle anderen Verbraucher könnten in wenigen Minuten ein solches Konto bei der Bank eröffnen.

Während die klassischen Banken die höheren Zinssätze der EZB oftmals nur zögernd an Sparer weitergeben, bekommen sie auf dem Gebiet offenbar zunehmend Konkurrenz. Zinssätze in der Größenordnung von 2 Prozent gibt es auch auf manchen Tagesgeldkonten anderer Banken, dann auch allerdings oft nur für eine begrenzte Zeit. Auch die Neobroker hatten ihre Werbezinsen in dieser Größenordnung gestaltet, mit 2 Prozent bei Trade Republic und 2,3 Prozent bei Scalable Capital, dort allerdings nur für ein gebührenpflichtiges Modell.

Im Gegensatz zu Tagesgeldkonten müssten Verbraucher bei der Verzinsung des Girokontos kein Geld auf ein gesondertes Konto verschieben, hebt C24 hervor. Geldeingänge auf das Girokonto würden sofort verzinst und stünden zur Deckung der monatlichen Ausgaben zur Verfügung, beispielsweise per Lastschrift oder Kartenzahlung.

„Die C24-Bank bietet ab April als einzige Bank in Deutschland eine Verzinsung von 2,0 Prozent auf alle Girokontomodelle“, sagt Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter bei der C24-Bank. „Guthaben und Geldeingänge werden automatisch verzinst. Unsere Kunden profitieren damit vom ersten Tag und ab dem ersten Euro von attraktiven Zinsen. Das macht unsere Girokontomodelle einzigartig.“

Der Guthabenzins betrage bis zum 31. Dezember 2023 garantiert 2,0 Prozent. Vom 1. Januar 2024 an sei der Zinssatz variabel und liege jeweils 1,5 Prozentpunkte unter dem Einlagenzins der Europäischen Zentralbank. Die Zinsen würden quartalsweise gutgeschrieben.

Das Vergleichsportal Check24 hatte die Bank 2020 an den Markt gebracht, nachdem zuvor eine Banklizenz beantragt worden war. Diese Bank C24 sorgte auch deshalb damals für einige Aufmerksamkeit, weil das Vergleichsportal Check24 über Millionen Kunden verfügt und große Werbebudgets hat. Es hieß damals, bevorzugter Zugang der Kunden zur neuen Bank soll das Smartphone sein.