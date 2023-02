Aktualisiert am

„Bunq“ will jetzt Deutschland erobern. Die niederländische Neobank verspricht mehr Nachhaltigkeit und besseren Schutz der Privatsphäre.

Wie ein gewöhnlicher Banker sieht Ali Niknam nicht aus. Im blauen T-Shirt, mit leicht verwuschelten Haaren, sitzt er in seiner Wohnung in New York und erzählt, wie er vor etwas mehr als zehn Jahren genug von den großen Bankhäusern hatte. „Die waren alle viel zu ähnlich, hatten dieselben Services und es gab kaum Wettbewerb“, sagt er.

Daraufhin entwickelte er eine digitale Anwendung, in die er sein ganzes Geld investierte. Er nannte sie Bunq. Kunden sollen damit ihre Bankgeschäfte unkomplizierter und günstiger erledigen können. Mittlerweile ist das Unternehmen laut eigenen Angaben Europas zweitgrößte Neobank – also eine Bank, die ausschließlich auf digitalem Wege funktioniert und erst vor wenigen Jahren gegründet wurde. Bunq reiht sich damit direkt hinter dem deutschen Marktführer N26 ein.