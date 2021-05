Aufstieg der Ökopartei : So wird das Depot fit für die Grünen

Aktualisiert am

So wird das Depot fit für die Grünen

Die Grünen haben ziemlich gute Chancen, es in die nächste Bundesregierung zu schaffen. Was heißt das für Anleger?

Was passiert am Finanzmarkt, wenn die Grünen in die Regierung eintreten? Bild: Laila Sieber

Wenn die Bundestagswahl am 26. September eine Börse und die Partei der Grünen eine Aktie wäre, dann wäre sie der Liebling der Anleger und Analysten. Ein echter Wachstumstitel. So ein bisschen wie Tesla: der Underdog, der die etablierte Konkurrenz düpiert und seine Aktionäre reich macht. Bescheidene 8,9 Prozent der Stimmen hat die Ökopartei bei der letzten Wahl vor vier Jahren geholt. Sie landete damit nur auf Platz sechs und ist seitdem die kleinste Fraktion im Parlament. Diesen Herbst dagegen trauen die Demoskopen den Grünen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union um die Kanzlerschaft zu. Kommt es wirklich so, dann werden sie eine satte politische Rendite einfahren.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der Vergleich hinkt natürlich. Eine politische Wahl ist keine Aktienbörse, und die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist nicht Elon Musk. Eine andere Frage ist freilich, ob der Wahltag in gut vier Monaten die Anleger kalt lassen kann – oder ob es jetzt an der Zeit ist, sich mal ein paar Gedanken darüber zu machen, was eine grüne Bundesregierung für das eigene Aktiendepot bedeutet. Denn nimmt man die Wahlumfragen der vergangenen Wochen als Maßstab, dann fällt es schwer, sich für die nächste Legislaturperiode eine Regierungskoalition ohne die Farbe Grün vorzustellen.