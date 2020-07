Aktualisiert am

Fiskus will Gold-Anlegern in die Kasse greifen

Steuerpflicht für Xetra-Gold : Fiskus will Gold-Anlegern in die Kasse greifen

Goldbarren des Herstellers Umicore, der zum Joint-Venture hinter Xetra-Gold gehört. Bild: obs

Wertpapiere, die einen Lieferanspruch auf Gold und andere Edelmetalle verbriefen, sollen von 2021 an in die Steuerpflicht rutschen. Das trifft auch die populäre Schuldverschreibung Xetra-Gold. Was müssen Privatanleger jetzt beachten?