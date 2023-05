Fallen in Darlehen Negativzinsen an, müssen Banken diese nicht zahlen. Vertraglich bleibt der Kreditnehmer Zahler des Zinses, urteilt der Bundesgerichtshof und hält damit am gesetzlichen Leitbild fest.

Im Streit um „Negativzinsen“ aus alten Schuldscheindarlehen hat das Land Nordrhein-Westfalen vor dem Bundesgerichtshof (BGH) eine Niederlage erlitten. Der elfte Zivilsenat wies am Dienstag die Revision der Klägerin zurück, die mehr als 160.000 Euro an Zinsen und Anwaltskosten von der genossenschaftlichen DZ Hyp gefordert hatte.

Der Begriff „Zins“ werde im Gesetz nicht definiert, sondern von der Privatrechtsordnung vorausgesetzt, heißt es in dem Urteil des Bankensenats in Karlsruhe. Zins im Rechtssinne bedeute danach das für die Möglichkeit des Gebrauchs von zeitweilig überlassenem Kapital zu leistende Entgelt, das zeitabhängig, aber zugleich gewinn- und umsatzunabhängig berechnet werde.

Prinzip wird nicht durchbrochen

„Nach dieser Definition kann ein Zins – weil ein Entgelt – nicht negativ werden“, betonte Jürgen Ellenberger, Vorsitzender Richter des elften Zivilsenats. Bei einem Darlehensvertrag bleibe der Darlehensnehmer der Zahler des Zinses. Dieses Prinzip werde nicht durch Negativzinsen umgekehrt, sagte Ellenberger.

Im Jahr 2007 hatte das Land NRW mit der Rechtsvorgängerin der Hypothekenbank fünf Schuldscheinvereinbarungen zu jeweils 20 Millionen Euro abgeschlossen. Als Zinssatz waren maximal 5 Prozent vorgesehen, die Berechnung sollte sich zudem am schwankenden Referenzzinssatz Euribor orientieren. Eine Untergrenze sah das Schuldscheindarlehen nicht vor – zum Zeitpunkt des Abschlusses war die negative Entwicklung des Referenzzinssatzes in einen negativen Wert nicht vorstellbar. Das allgemein Unerwartete geschah jedoch ab März 2016. Das zuständige Finanzministerium in Düsseldorf zog vor Gericht und bekam den Beitrag in erster Instanz zugesprochen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hob das Urteil im Dezember 2021 auf, ließ aber die Revision beim BGH zu.

Die Abweisung der Revision hatte sich in der mündlichen Verhandlung am Vormittag abgezeichnet. Das Berufungsgericht habe den Anspruch auf Negativzinsen zu Recht verneint, teilte Ellenberger den Beteiligten in einer vorläufigen Einschätzung des Gerichts mit. Zu dieser sei man nach Auslegung der Zinsklausel gekommen, die aus objektiver Sicht der Parteien auch dem Verständnis redlicher und verständiger Vertragspartner in ihrer Eigenschaft als professionelle Marktteilnehmer entspreche. Andernfalls hätte man ein „Swap-Geschäft“ abschließen müssen, wandte sich Ellenberger an die Anwälte der Klägerin.

Karlsruhe klärt strittige Frage

„Die Rechtsfrage zur Behandlung negativer Zinsen in Deutschland ist bei der zu Grunde liegenden Gestaltung einer Zinsformel durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs geklärt“, teilte Jochen Weck, Anwalt des unterlegenen Bundeslandes NRW, schriftlich mit. Seiner Ansicht nach sei für vergleichbare Fälle Rechtssicherheit geschaffen.

Neben dem nun entschiedenen Rechtsstreit liegen dem BGH der Nachrichtenagentur dpa zufolge noch fünf ähnlich gelagerte Revisionen vor, darunter ein weiterer Fall unter Beteiligung von NRW. Auch das Finanzministerium von Baden-Württemberg führt derzeit zwei Prozesse gegen verschiedene Kreditinstitute, um Ansprüche aus Negativzinsen des Landes geltend zu machen. Das geht aus dem Staatshaushaltsplan für das Jahr 2022 hervor (Az. XI ZR 544/21).