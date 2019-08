Bundesbankpräsident Weidmann : „Ich sehe keinen Grund zur Panik“

Herr Weidmann, die Aussichten für die Konjunktur trüben sich ein. Stehen wir vor dem nächsten Großeinsatz der Europäischen Zentralbank?

Es ist mittlerweile ein üblicher Reflex, sofort nach einem Großeinsatz der Geldpolitik zu rufen. Seit der Krise werden die Zentralbanken von vielen als einzige handlungsfähige Akteure gesehen. Das halte ich für falsch. Und es wird im Übrigen auch nicht den jüngsten Konjunkturdaten im Euroraum gerecht.

Aber die konjunkturelle Lage kann Sie doch nicht kaltlassen?

Tut sie auch nicht. Aber ich sehe keinen Grund, in Panik zu verfallen. Klar hat sich die konjunkturelle Lage eingetrübt, gerade in Deutschland. Wir stecken in einer konjunkturellen Flaute. Die deutsche Wirtschaft kommt jedoch aus einem langen Aufschwung mit Rekordbeschäftigung und stark ausgelasteten Kapazitäten. Der Ausblick ist derzeit besonders unsicher. Das ist übrigens vor allem politisch bedingt, denken Sie an den Brexit oder die internationalen Handelskonflikte.