Es ist losgegangen – und keiner weiß, wo es endet. Die Immobilienpreise in Deutschland, die in der langen Niedrigzinsphase künstlich in die Höhe getrieben wurden, fangen an zu fallen. Die Deutsche Bundesbank, die am Montag in ihrem Januar-Monatsbericht ihre jährliche Bilanz zum deutschen Immobilienmarkt veröffentlicht hat, spricht zwar nicht von einer Immobilienblase. Wohl aber von „Übertreibungen“ und „Überbewertungen“ der Preise für Wohnimmobilien in Deutschlands Städten. Sie beziffert diese auf immerhin 25 bis 40 Prozent. So viel liegen die Preise aktuell über den Fundamentaldaten, die Angebot und Nachfrage längerfristig bestimmen.

Die Bundesbank berichtet zwar, dass die Preise schon Ende vergangenen Jahres zu fallen begonnen haben. An der Überbewertung habe das aber noch nicht viel geändert.