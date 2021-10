Nach Weidmanns Ankündigung : Turbulente Tage in der Europäischen Zentralbank

Eigentlich hätte es eine eher langweilige Sitzung werden können. Wenn sich der EZB-Rat, das oberste geldpolitische Gremium der Notenbank, an diesem Donnerstag zur Zins-Sitzung trifft, will er über die Zukunft der milliardenschweren Anleihekäufe der Notenbank noch nicht entscheiden. Dafür hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde ausdrücklich die Dezembersitzung auserkoren.

Doch der starke Anstieg der Energiepreise und nicht zuletzt der für viele überraschende Rückzug von Bundesbankpräsident Jens Weidmann zum Jahresende machen die Sitzung spannend. Jetzt, so meinen zumindest viele Ökonomen und Kapitalmarktfachleute, wird die Notenbank keine vollkommen ereignislose Sitzung mehr präsentieren können.

Schwacher Euro, höhere Renditen

Zumindest verbal dürfte die Notenbank bemüht sein, die Inflationserwartungen etwas zu dämpfen. „Wir gehen davon aus, dass die EZB ein taubenhaftes Signal aussenden wird, um dem in den letzten Wochen zu beobachtenden Trend zu höheren marktbasierten Inflations- und Zinserhöhungserwartungen entgegenzuwirken“, sagt Karsten Junius, Ökonom der Bank Sarasin. „Man wird sicher versuchen, die Inflationserwartungen nicht zu weit nach oben laufen zu lassen“, glaubt auch Michael Holstein, der Chefökonom der DZ Bank.

An den Leitzinsen wird die Notenbank nichts ändern, auch das Tempo der Anleihekäufe im vierten Quartal ist grundsätzlich festgezurrt und kann von Woche zu Woche angepasst werden. Was die EZB einsetzen kann, sind daher vor allem Äußerungen, die sich als Ankündigungen für ihren weiteren Kurs deuten lassen – und der ist für die Finanzmärkte derzeit alles andere als unwichtig.

Auffällig ist jedenfalls: Seit der vorigen EZB-Sitzung sind die Inflationserwartungen an den Finanzmärkten weiter gestiegen, die Anleiherenditen haben zugelegt und der Kurs des Euro ist noch mal schwächer geworden.

Auch die Inflationsprognosen, die von der EZB erst zur vorigen Sitzung im September angehoben wurden, seien von der Wirklichkeit schon wieder überholt worden, sagt Carsten Brzeski, Ökonom der Bank ING. Die EZB erwartet 2,2 Prozent Inflation im Gesamtjahr 2021, 1,7 Prozent im nächsten Jahr und 1,5 Prozent im Jahr 2023. Das sei nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen schon „rein technisch“ zu wenig, sagt Brzeski. „Die Inflation wird höher und das Wachstum geringer ausfallen“, prognostiziert auch Ökonom Junius.

Die Protokolle der September-Sitzung des EZB-Rates, die unlängst veröffentlicht wurden, ließen zudem erkennen: Um die Frage, wie groß die Aufwärtsrisiken für die Inflation sind, wird auch in der Notenbank mittlerweile gerungen. Das dürfte die Ratsmitglieder auch am Donnerstag beschäftigen.

Alle Äußerungen von EZB-Präsidentin Lagarde am Donnerstag dürften an den Finanzmärkten darauf abgeklopft werden, ob sich herauslesen lässt, was die EZB mit ihren Anleihekäufen machen will, wenn im März nächsten Jahres das Krisenprogramm PEPP ausläuft – und welchen Zeithorizont es für die vollständige Einstellung der Anleihekäufe und eine mögliche erste Zinserhöhung gibt.

Taktische Überlegungen auf beiden Seiten

Spannend wird, wie sich die Rücktritts-Ankündigung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann auf das Machtgefüge im EZB-Rat und die Diskussionen in diesem Gremium auswirkt. Weidmann gilt im Rat gleichsam als Anführer der „Falken“, das sind die für eine straffere Geldpolitik eintretenden Mitglieder, denen eine Mehrheit von „Tauben“, das sind die tendenziell für eine lockere Geldpolitik plädierenden Mitglieder, gegenübersteht.