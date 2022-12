Bundesbank-Präsident : Nagel: Deutlicher Inflationsrückgang wohl erst ab 2024

FAZ Plus Artikel: Skeptischer Marktausblick : „Es kann noch einmal einen deutlichen Einbruch geben“

Der Vermögensverwalter MEAG legt die Milliarden von Münchner Rück und den Ergo-Versicherungen an den Märkten an. Anlagestratege Michael Hünseler verrät, worauf er im Moment besonders achtet und was er für 2023 erwartet.