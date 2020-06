Rentenmarkt : Bundesanleihen stehen unter Verkaufsdruck

Aktualisiert am

EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärt nach der Ratssitzung am Donnerstag die Aufstockung des Kaufprogramms. Bild: dpa

Die Bundesanleihen sind im Zuge der Aktienmarktrally deutlich unter Verkaufsdruck geraten. Die Kurse sinken, was am Anleihemarkt mit steigenden Renditen verbunden ist. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe lag am Freitag mit minus 0,299 Prozent deutlich über dem Niveau der Vorwoche von minus 0,45 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit zwei Monaten.

Commerzbank-Analyst Cem Keltek hält einen weiteren Anstieg der Rendite für möglich. Seiner Ansicht nach leiden Bundesanleihen weiter unter dem Angebotsdruck, der durch das deutsche Konjunkturpaket noch einmal gestiegen ist. „Wenn sich die Risikostimmung nicht wesentlich verschlechtert, könnte die zehnjährige Rendite minus 0,25 Prozent erreichen, wobei die Kurve eher steiler werden sollte“, schrieb er in seinem Wochenausblick.

Deutlich angezogen hat auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Sie liegt seit Mitte vergangener Woche wieder im positiven Bereich. Am Freitag notierte sie in der Spitze nahe 0,25 Prozent. Die Aufstockung des Kaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB) um 600 Milliarden auf nun 1,35 Billionen Euro ist für Bundesanleihen eher belastend gewesen, während italienische Staatsanleihen deutlich gewonnen haben.

Gut für Italien

Die zehnjährige Rendite lag am Freitag bei 1,415 Prozent. Die Zinsdifferenz zur Bundesanleihe betrug 1,7 Prozentpunkte. Sie hatte sich im Vorfeld der EZB-Entscheidung, das Kaufprogramm zu erhöhen, spürbar verringert. Allein am Donnerstag, dem Tag der EZB-Ratssitzung, engte sich der sogenannte „Spread“, wie der Risikoaufschlag Italiens an den Finanzmärkten bezeichnet wird, um 0,16 Prozentpunkte ein.

Die Entwicklung am Markt für Staatsanleihen – auf der einen Seite Bundesanleihen unter Druck, auf der anderen Seite steigende Nachfrage nach Schuldtiteln der Länder mit hoher Staatsverschuldung – führt Birgit Henseler, Analystin der DZ Bank, auf die Unterstützung der Notenbank zurück: „Mit der EZB im Rücken scheinen Anleihen anderer Euroländer deutlich attraktiver.“

EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe eine weitere Bazooka abgefeuert, indem sie das Kaufprogramm fast verdoppelt habe, sagte Gregory Perdon, Ko-Chef bei der Privatbank Arbuthnot Latham. „Das ist eine große Unterstützung für Italien.“ Auch der Euro profitierte und legte um 0,4 Prozent zu auf 1,1383 Dollar und erreichte damit sein höchstes Niveau seit dem 10. März.