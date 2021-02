Bundesanleihen : Die deutschen Renditen werden steigen

Kaum etwas hat mich in den vergangenen beiden Jahren mehr beschäftigt als die Frage, warum zur Hölle sich Investoren negative Renditen freiwillig antun. Warum legen sie sich Anleihen zu, die ihnen in den kommenden 10 Jahren einen absolut sicheren Wertverlust von rund 5 Prozent garantieren? Wer heute 100 Euro in eine zehnjährige Bundesanleihe investiert, der wird in 10 Jahren zwar diese 100 Euro sehr wahrscheinlich wieder zurückbekommen. Aber für jedes Jahr, in dem er Gläubiger der Bundesrepublik Deutschland ist, wird er ein halbes Prozent dafür berappen müssen, es überhaupt sein zu dürfen. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Keine Versicherung der Welt verkauft mir eine Police für lau und legt noch Geld obendrauf.

In meinen Augen gibt es zwei legitime Antworten: Für die Investoren war bislang der Erwartungswert der Rendite einer Bundesanleihe immer noch höher als für alle verfügbaren oder für sie in Frage kommenden alternativen Investitionen. Zudem kann man mit Kurssteigerungen rechnen – sprich mit noch weiter ins Minus abdriftenden Renditen. Obwohl der zweitgenannte Grund mit Sicherheit gewaltige Probleme genau dann erwarten lässt, sobald die Renditen anfangen, nachhaltig zu steigen, ging die Rechnung bislang auf. Ein Rückschluss aus dem ersten Punkt wäre hingegen unglaublich faszinierend: Steigende Renditen könnten auch ein Hinweis darauf sein, dass die Marktteilnehmer beginnen, alternative Investitionen wieder stärker zu beachten oder besser zu beurteilen. Negative Renditen wären dann Ausdruck einer verzweifelt schlechten Stimmung und damit ein künftiger Treibsatz für Investitionen in der realen Welt – und vielleicht sogar für Aktien.