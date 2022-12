Hoher Mittelbedarf : Bund flutet den Markt mit neuen Anleihen

Doppelwumms am Anleihemarkt: Der deutsche Staat leiht sich 2023 die Rekordsumme von 539 Milliarden Euro, dabei ist der alte Emissionsrekord noch jung. Und die Menge an neuen Bundesanleihen drückte auf die Kurse.

Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt einen Rekord auf: Im kommenden Jahr muss der Bund so viel Geld am Kapitalmarkt aufnehmen wie noch nie. Bild: Imago

Die Krisenbewältigung der Bundesregierung schlägt sich in einem historisch hohen Mittelbedarf nieder: Der Bund muss 2023 am Anleihemarkt die Rekordsumme von 539 Milliarden Euro aufnehmen. Dabei ist der alte Emissionsrekord von 483 Milliarden Euro noch jung. Er stammt aus dem Jahr 2021 und war der Corona-Krise geschuldet. Die Pandemie hat auch in diesem Jahr mit 449 Milliarden Euro ein ungewöhnlich hohes Emissionsvolumen erfordert. Nun sorgt die Energiekrise mit ihren hohen Kosten für einen im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel gestiegenen Mittelbedarf. Diesen gab am Mittwoch die für das Schuldenmanagement des deutschen Staates verantwortliche Finanzagentur bekannt.

Deren Geschäftsführer Tammo Diemer zeigte sich zuversichtlich, genügend Investoren dafür zu finden. Seinen Worten zufolge ist der Markt für Bundesanleihen liquide und aufnahmefähig. „Insofern gehen wir auch davon aus, dass dieses Volumen gut platziert werden wird von uns“, sagte er gegenüber Journalisten auf der anlässlich des Emissionskalenders 2023 veranstalteten Telefonkonferenz. Zwar kauft die Europäische Zen­tralbank (EZB) keine neuen Anleihen mehr und ersetzt nur noch fällig werdende, doch engagieren sich Diemer zufolge Versicherer und Vermögensverwalter wieder, die sich in dem lange andauernden Niedrigzinsumfeld zurückgezogen hatten.

Zinskurve sendet Rezessionssignal

Die Flut an neuen Bundesanleihen drückte auf die Kurse. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe erhöhte sich am Mittwoch um 0,06 Prozentpunkte auf 1,987 Prozent. Die Renditen von Anleihen steigen, wenn deren Kurse sinken. In den vergangenen Wochen hatte sich am Markt für deutsche Staatsanleihen eine inverse Zinskurve gebildet. Auf dieser liegen die Renditen für kurze Laufzeiten höher als für lange, was am Anleihemarkt als Rezessionssignal verstanden wird.

Die Anleger erwarten zwar kurzfristig Zinserhöhungen der Notenbanken wegen der zu hohen Inflation, aber nicht langfristig wegen der Rezession, weil im Konjunkturabschwung die Notenbanken eher zu geldpolitischen Lockerungen und damit zu Zinssenkungen neigen. Am Mittwoch blieb die Zinskurve der Bundesanleihen invers, die zweijährige Rendite stieg mit 0,104 Prozentpunkten auf 2,1447 Prozent und damit stärker als die zehnjährige.

Deutlicher Zinsanstieg

Für Diemer stellt die seit November inverse Zinskurve kein Problem dar. Ihm zufolge sind die Auktionen seitdem sehr gut verlaufen, während sie davor sehr schwankungsanfällig gewesen sind. Am Markt für Bundesanleihen, dessen Renditen als Referenzzinsen für den Euroraum gelten, ist es angesichts der hohen Inflation und der damit verbundenen Zinswende zu Verlusten gekommen wie zuletzt in den 90er Jahren. Zuletzt war die Zinskurve zwischen 1990 und 1992 invers. Darauf war 1993 eine Rezession gefolgt.

Wie kräftig die Zinswende in diesem Jahr ausgefallen ist, zeigen die durchschnittlichen Emissionsrenditen: In diesem Jahr ergab sich in den 116 Auktionen und den vier im Syndikatsverfahren begebenen Bundesanleihen eine durchschnittliche Rendite von 0,61 Prozent. Im Vorjahr lag die durchschnittliche Rendite noch bei minus 0,59 Prozent. War im Dezember 2021 die zehnjährige Bundesanleihe noch mit einer Rendite von minus 0,4 Prozent gehandelt worden, ist sie bis zum 21. Oktober auf bis zu 2,532 Prozent gestiegen. Seitdem ist sie angesichts der Rezessionssorgen wieder gesunken, allerdings nicht am kurzen Ende.

Zusatzemission wegen Energiekrise

Neben der Energiekrise sorgen auch die Tilgungen im kommenden Jahr für den hohen Mittelbedarf: An Investoren muss Bundesfinanzminister Christian Lindner 325 Milliarden Euro zurückzahlen. Zur Abfederung der Energiekrise wird die Finanzagentur noch in diesem Jahr den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit 200 Milliarden Euro ausstatten. Diese Emission sei schuldenneutral und für Marktteilnehmer nicht relevant, betonte Diemer. Diese „Bundeszusatzemission“ ist oder wird noch am Anleihemarkt finanziert. In diesem Jahr schätzt Diemer die Ausgaben des WSF auf 35 Milliarden Euro und 2023 auf 121 Milliarden Euro. Damit bleiben 44 Milliarden Euro für das Jahr 2024 übrig.

Die Rekordaufnahme des Bundes im kommenden Jahr wertete Elmar Völker, Analyst der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), als Paukenschlag. Es sei zwar klar gewesen, dass der Finanzbedarf des Bundes angesichts der gewaltigen Ausgaben zur Abfederung der Energiekrise auf Rekordkurs gehen würde. Ein Aufschlag von rund 20 Prozent gegenüber 2022 stuft Völker aber als beachtlich ein.

Die massive Welle an zusätzlichem Staatsanleiheangebot kann seiner Ansicht nach für zusätzlichen Aufwärtsdruck bei den Renditen am langen Ende sorgen, da die Anleger für die Aufnahme des zusätzlichen Angebots eine Kompensation verlangen. Dies gelte umso mehr, als die EZB in den Startlöchern stehe, vom kommenden Jahr an ihre Anleihebestände abzubauen. Andererseits könnte sich die strukturelle Knappheit an Bundesanleihen, welche in den zurückliegenden Jahren immer wieder für Friktionen gesorgt habe, durch das zusätzliche Angebot ein gutes Stück weit entspannen.

Der Bund wird im kommenden Jahr 274 Milliarden Euro über Anleihen mit Laufzeiten von mindestens zwei Jahren finanzieren. Kurzfristige Geldmarktpapiere mit einer Laufzeit von bis zu zwölf Monaten sind im Volumen von 242 Milliarden Euro geplant. Hinzu kommen 15 Milliarden bis 17 Milliarden Euro an grünen Bundesanleihen und 6 Milliarden bis 8 Milliarden Euro an inflationsindexierten Anleihen.