Die Menschen in Bulgarien werden bis auf weiteres nicht mit dem Euro bezahlen. Bild: Bloomberg

Die Zweifel am und Bedenken gegen den Beitritt Bulgariens zum Euro Anfang 2024 waren zuletzt immer lauter geäußert worden. Jetzt hat die Übergangsregierung in Sofia die Reißleine gezogen. Finanzministerin Rositsa Velkova erklärte, ihr Land erfülle die notwendigen Kriterien für einen Beitritt als 21. Euro-Mitglied derzeit nicht. Erst zu Jahresbeginn hatte Kroatien den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Das Parlament in Sofia habe notwendige Gesetze nicht verabschiedet, sagte Velkova. Die Regierung werde deshalb keinen Konvergenzbericht einreichen und damit die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank nicht um die für den Prozess notwendige Bewertung bitten. „Wir haben einfach die Anforderungen nicht erfüllt“, sagte sie. Auch EU-Partner haben Bedenken geäußert, dass Bulgarien seine Verpflichtungen nicht eingehalten habe.

Das EU-Mitglied ist seit Jahren von einer lähmenden politischen Krise erfasst. Am 2. April sollen die Bulgaren zum fünften Mal binnen zweieinhalb Jahren ein neues Parlament wählen. Das müsse die notwendigen Gesetze alsbald verabschieden, sagte Velkova. Dazu gehören Vorschläge zur Bekämpfung von Geldwäsche und Korruption. Danach könnte das Land womöglich 2025 der Eurozone beitreten. Fehlende Klarheit über ein Beitrittsdatum könnte sich „sowohl auf das Kreditrating als auch auf die Schuldenrenditen negativ auswirken“.

Umfragen legen nahe, dass die Misere nach der Wahl ohne klare Mehrheiten fortdauern könnte. Auch scheint der Euro nicht beliebt zu sein. In Umfragen sprach sich mehr als die Hälfte gegen dessen Übernahme aus. Mehrere kleine Parteien, darunter die prorussischen Sozialisten und Nationalisten, fordern eine Volksabstimmung darüber. Die Notenbank hält den Kurs des bulgarischen Lew zum Euro relativ konstant bei 1,95 Lew, allerdings liegt die Inflation mit zuletzt 16,4 Prozent weit über dem EU-Schnitt.