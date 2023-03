Nach der Silicon Valley Bank sind weitere amerikanische Regionalbanken in Not geraten. Wie genau der berühmte Investor helfen könnte, ist noch nicht klar – bekannt ist aber, wie er sich während der Finanzkrise engagierte.

Der berühmte Investor Warren Buffett ist angesichts der Bankenprobleme in Amerika offenbar in Kontakt mit ranghohen Beamten der Biden-Regierung. Das berichtet der Finanzdienst Bloomberg und beruft sich auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nicht ersichtlich war dem Bericht zufolge aber, in welcher Form Buffett eine Rolle spielen könnte, um die aktuelle Situation einzudämmen. In den USA ist eine Reihe mittelgroßer Geldhäuser in Not geraten, darunter die Silicon Valley Bank, die Signature Bank und die First Republik Bank.

Buffett hat in der Vergangenheit schon mehrmals seinen Kultstatus als Investor und sein finanzielles Gewicht genutzt, um Vertrauen in angeschlagene Banken wiederherzustellen. Die Bank of America erhielt im Jahr 2011 eine Kapitalspritze von Buffett, nachdem sich ihr Aktienkurs aufgrund von Verlusten im Zusammenhang mit Subprime-Hypotheken dramatisch verringert hatte. Auch der Investmentbank Goldman Sachs gewährte Buffett im Jahr 2008 infolge der damals eskalierten Finanzkrise eine Finanzspritze in Höhe von 5 Milliarden Dollar.

Verband mittelgroßer Banken schlägt Alarm

Vertreter des von Buffett geführten Konzerns Berkshire Hathaway und des Weißen Hauses reagierten nach Angaben des Finanzdienstes Bloomberg nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme. Beamte des amerikanischen Finanzministeriums lehnten demzufolge eine Stellungnahme ab.

Die Vereinigung mittelgroßer amerikanischer Banken (MBCA) bittet unterdessen ebenfalls nach Angaben der Agentur Bloomberg die Aufsichtsbehörden um Hilfe, um einen Kundenansturm (Bank Run) zu verhindern. Die Institute hätten den Einlagensicherungsfonds FDIC um eine Versicherung für alle Kundeneinlagen für die nächsten zwei Jahre gebeten. Dies würde unmittelbar den Abzug von Kundengeldern bei den kleineren Banken verhindern, heißt es demnach in einem Schreiben der Gruppe an die FDIC.

Zudem würde die Versicherung den Bankensektor stabilisieren und die Wahrscheinlichkeit weiterer Bankenzusammenbrüche erheblich verringern. Das Vertrauen in das Bankensystem als Ganzes müsse sofort wiederhergestellt werden. Sollte eine weitere Bank zusammenbrechen, werde dies zu weiteren panikartigen Geldabhebungen bei anderen Instituten führen. Zu der MBAC gehören den Angaben zufolge etwa 110 Banken mit einer Bilanzsumme von maximal 100 Milliarden Dollar.

Die amerikanischen Aufsichtsbehörden haben in den vergangenen Tagen schon außerordentliche Maßnahmen ergriffen, um nervöse Bankkunden zu beruhigen. Die Aktienkurse regionaler Banken fielen in dieser Woche weiter. Große amerikanische Finanzinstitute haben vor wenigen Tagen wiederum 30 Milliarden Dollar zur Stabilisierung der First Republic Bank eingezahlt, ein Schritt, den die Aufsichtsbehörden als „höchst willkommen“ bezeichneten.