Bürgerbewegung Finanzwende : Politik reagiert auf „Soko Cum-Ex“-Petition

Deutsche Steuerbehörden und Strafverfolger zögerten lange, um in den Kreisgeschäften rund um den Dividendenstichtag durchzugreifen. Gerade Nordrhein-Westfalen, das sich in der Aufklärung von Steuertricksereien wie „Cum-Ex“ oder „Cum-Cum“ als Vorreiter sieht, musste im Herbst 2020 herbe Kritik einstecken.

„Skandalös“ sei der Umgang mit der Aufklärung der Finanzkriminalität nach 2011, stichelte Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende in Richtung Düsseldorf – und sprach das Ungleichgewicht von mehr als 1000 Beschuldigten und nur wenigen Staatsanwälten in Köln an. „Holen Sie unser Geld zurück!“, schrieb er an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und forderte die Einsetzung einer „Soko Cum-Ex“: 64.000 Menschen unterstützen diese Petition bis heute.

Zahlreiche neue Planstellen

Sieben Monate später hat sich einiges getan. Man sei sich in den Ressorts Inneres, Finanzen und Justiz über eine „deutliche Aufstockung des Personals einig“, schreibt Justizminister Peter Biesenbach (CDU) an Schick. Der Justizhaushalt 2021 sieht die Schaffung sechs neuer Planstellen bei der Staatsanwaltschaft Köln vor. Nach F.A.Z.-Informationen sind damit 21 Staatsanwälte in der „Cum-Ex“-Abteilung in Köln beschäftigt; das bestätigt das Justizministeriums auf Nachfrage. Zudem kündigt Biesenbach in dem Schreiben weitere 27 Planstellen in der Justiz an, darunter 9 Richterstellen.

Noch deutlicher fällt die Aufstockung bei den Steuerfahndern und Polizisten aus. In der Finanzverwaltung verdoppelt sich die Zahl der mit „Cum-Ex“-Sachverhalten befassten Fahnder von 30 auf 60. Statt 5 Beamten im Herbst 2020 unterstützen nun mehr als 40 Beamte in den Kriminalhauptstellen und im Landeskriminalamt die Staatsanwälte bei Vernehmungen. Die Einrichtung einer ressortsübergreifenden Kommission ist fest vereinbart, zeitnah soll eine Leitungsfunktion installiert werden.

64.000 Unterschriften an Laschet

Das koordinierte Vorgehen hatte die Finanzwende in ihrer Petition gefordert. Laut der Bürgerbewegung beschäftigen sich damit in dem Bundesland 124 Personen mit der „Cum-Ex“-Verfolgung. Im Vergleich zum September ist dies eine Steigerung um 148 Prozent. Weil man die Forderungen der Petition zunächst weitgehend erfüllt sieht, haben Schick und seine Mitstreiter die Unterschriften an Laschet abgeschickt.

„Ein komplexer Milliardenskandal wie Cum-Ex kann nicht mit einer Kleingruppe juristisch aufgearbeitet werden. Gut, dass diese Botschaft in NRW endlich angekommen ist“, sagte Schick der F.A.Z. Seit Start der Kampagne habe es innerhalb weniger Monate einen massiven Personalzuwachs gegeben. Der frühere finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion lobte insbesondere das Engagement von Justizminister Biesenbach.

Dass auch an Rhein und Ruhr einst viele an den dubiosen Aktiengeschäften beteiligt gewesen sind, belegen zwei aktuelle Entwicklungen. Am Dienstag begann am Landgericht Düsseldorf ein Schadenersatzprozess gegen die Portigon, die Nachfolgerin der einstigen Landesbank WestLB. Die Kläger, eine Gruppe privater Anleger, verlangt von Portigon Schadenersatz. Ihrer Ansicht nach hätten sie nicht an Verlusten, die Portigon durch Steuernachzahlungen wegen Cum-Ex-Geschäften der WestLB erlitten hat, beteiligt werden dürfen.

Anklage gegen Sarasin-Banker

In der strafrechtlichen Aufarbeitung hat das Landgericht Bonn zum Wochenbeginn eine weitere „Cum-Ex“-Anklage gegen einen früheren Kundenberater der Schweizer Privatbank Sarasin zugelassen. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft dem Mann vor, zwischen 2010 und 2016 gemeinsam mit weiteren Verdächtigen 69 Fälle der besonders schweren Steuerhinterziehung begangen zu haben. In 68 Fällen soll es dabei beim Versuch geblieben sein, lediglich in einem Fall kam es zur Auszahlung. Außerdem soll sich der Angeklagte in drei Fällen des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs schuldig gemacht haben.

Über mehrere Jahre soll er vermögenden Privatkunden der Bank, die seit 2012 zur Safra-Gruppe gehört, risikoarme Anlagen mit Renditen von bis zu 12 Prozent vermittelt haben, hinter denen sich in Wahrheit Cum-Ex-Geschäfte verbargen. Dabei sollen Steuererstattungsbeträge in Höhe von 461 Millionen Euro geltend gemacht worden sein, jedoch wurde nur 1 Million Euro tatsächlich ausgezahlt. Der Strafprozess beginnt am 14. Juni und ist vorerst auf 31 Verhandlungstage bis November 2021 terminiert.