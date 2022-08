Vererben wie David Bowie : Britische Pop-Ikone mit eher klassischem Testament

Er war Genie, Provokateur und einer der Helden des Pop. David Bowie schuf Figuren wie Major Tom und Ziggy Stardust. Sein Song „Let’s Dance“ füllt heute noch die Tanzflächen der Klubs. Mit nur 69 Jahren starb David Bowie am 10. Januar 2016 an den Folgen von Leberkrebs. Die Fans trösten sich in Internetforen: „He didn’t die, he simply became music.“

Bowie galt schon zu Lebzeiten als einer der reichsten Künstler der Welt. Die Zeitschrift „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf über 200 Millionen Dollar, nach seinem Tod bringt der Verkauf des Musikkatalogs des Sängers im Jahr 2022 an Warner Chappell Music noch einmal rund 250 Millionen Dollar ein. Wie hat das „Chamäleon des Pop“ und frühe Ikone des Glam- und Glitter-Rock Bowie, bürgerlich David Robert Jones, aber sein Erbe geregelt? So bunt wie seine extravaganten Outfits, so kreativ wie seine Musik? Die Antwort lässt sich einem Zitat der Pop-Ikone entnehmen: „Früher drehte sich bei mir alles nur um den Erfolg. Jetzt haben Familie und Freunde Priorität.“