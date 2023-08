Aktualisiert am

„Der Dollar ist unsere Währung – aber euer Problem“: Mit diesem legendären Zitat beschrieb der frühere amerikanische Finanzminister John Connally schon 1971 die Wechselwirkungen und die Macht, die daraus erwachsen, wenn die nationale Währung eines Landes zugleich die zen­trale Währung des Weltwirtschaftssystems ist.

Seither hat sich das noch verstärkt, seit die Vereinigten Staaten ihre Hoheit über den Dollar und den Einfluss auf das internationale Abrechnungssystem SWIFT vermehrt dafür nutzen, um exterritoriale Finanzsanktionen in aller Welt durchzuset­zen.

Kein Wunder, dass es auch Länder gibt, denen das nicht passt. „Mehr Unabhängigkeit vom Dollar“ ist ein erklärtes Ziel der „BRICS“-Staaten, die sich von Dienstag bis Donnerstag in Südafrika zum Gipfel treffen. Zu dieser Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika; ihre Anfangsbuchstaben bilden den Gruppennamen.

Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt, wohl wegen des internationalen Haftbefehls gegen ihn, nur virtuell teil und hat stattdessen Außenminister Sergej Lawrow geschickt.

Als „Alternative zum Westen“ will sich das höchst heterogene Bündnis auf unterschiedliche Weise in Szene setzen. Das wohl spektakulärste Vorhaben – das offiziell wohl nicht auf der Tagesordnung steht, aber viele Mitglieder offenbar fasziniert – ist die Idee einer zum Dollar konkurrierenden internationalen Leitwährung der BRICS-Staaten, die in irgend­einer Form ans Gold gekoppelt sein soll.

Schon in den vergangenen Jahren hatten vor allem Russland und China ihre Währungsreserven stärker auf Gold umgestellt; gerade Putin ließ sich dabei gern mit Goldbarren ablichten. Die Idee, dass eine Art Goldbindung den ansonsten eher schwachen Währungen der BRICS-Staaten mehr Vertrauen bringen könnte, scheint in dieses Muster zu passen.

Summe schwacher Währungen macht keine starke

Vor dem Gipfel tauchten nun Spekulationen auf, die Staaten könnten zumindest einen Grundsatzbeschluss über eine solche Goldwährung schon verkünden. Dabei wurden konkrete Modelle diskutiert, wie das praktisch gehen könnte: Wenn es zu aufwendig sei, eine echte Gemeinschaftswährung wie den Euro mit Scheinen, Münzen und einer Notenbank zu etablieren, wäre eine Verrechnungseinheit wie der Euro-Urahn Ecu denkbar, wurde spekuliert. Aus den Einzelwährungen würde ein Währungskorb zusammengestellt und auf noch nicht genauer bezeichnete Weise durch Gold besichert.

Erste Analysten meinten sogar, an den Bewegungen des Goldpreises die bevorstehende Einführung der neuen Goldwährung schon ablesen zu können.

Die meisten Ökonomen allerdings sind recht skeptisch, ob sich die Staaten in der Praxis tatsächlich zu einem solchen Mammutprojekt zusammenfinden. Selbst Jim O’Neill, der vor mehr als 20 Jahren als Goldman-Sachs-Analyst das Kürzel für den Gruppennamen erfand, hält eine eigene BRICS-Währung für nicht realisierbar.

Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Bankhauses Berenberg, meint: „Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Staaten sich tatsächlich darauf einigen können.“ Der Teufel werde wie üblich im Detail stecken: „Grundsatzerklärungen sind dagegen leicht.“

Unklar ist, wie weit die politischen Gemeinsamkeiten der Staaten überhaupt trügen. „China und Russland sehen sich als Rivalen der Vereinigten Staaten und würden deren Einfluss gern grundsätzlich verringern“, sagt Christian Apelt, Devisenmarktfachmann der Landesbank Hessen-Thüringen. „Andere möchten wohl nur die Abhängigkeit vom Dollar reduzieren – zumal beispielsweise Indien mit China größere Konflikte hat als mit den Vereinigten Staaten.“

Ob die rohstoffreichen Länder auf diese Weise überhaupt eine starke internationale Währung schaffen könnten, daran hat Rolf Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft Zweifel: „Die Summe schwacher Währungen macht noch keine starke Währung aus – auch wenn dahinter eine Golddeckung steht.“

Goldbindung brächte besondere Herausforderungen

Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, hält es jedenfalls für unwahrscheinlich, dass die Staaten am Ende ihre Wechselkurse wirklich fixieren und ans Gold binden: Erstens könnten die Notenbanken dann in Krisen nicht mehr das Geldangebot erhöhen.

Zweitens wären die Wechselkurse zwischen den BRICS-Staaten dann unbeweglich: „Wenn eines der Länder in Schwierigkeiten geriete, könnte es seine Währung nicht mehr abwerten.“ Drittens erforderte ein glaubwürdiger Goldstandard, dass die Währungen vollständig mit Gold gedeckt seien: „Aber dafür reichen die Goldvorräte nicht.“

Ungeachtet der ökonomischen Sinnlosigkeit des Projekts ergebe es politisch für die Länder aber durchaus Sinn, darüber zu diskutieren, glaubt Karsten Junius, Ökonom der Bank J. Safra Sarasin: „Die BRICS-Länder bekommen so eine zusätzliche Aufmerksamkeit – und werden als eigene, vom Westen unabhängige Kraft stärker wahrgenommen.“