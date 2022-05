Neue Sanktionen : Borrell will russische Devisenreserven für Wiederaufbau der Ukraine nutzen

FAZ Plus Artikel: Folge der Sanktionen : Asien kauft mehr russisches Öl und bekommt hohe Rabatte

Statt nach Europa soll russisches Öl künftig vermehrt an asiatische Länder verkauft werden, nicht nur in Indien ist der Bedarf hoch. Doch dafür muss Moskau hohe Preisnachlässe gewähren – und Tanker finden, was immer schwieriger wird.