Lange war diese Woche am Aktienmarkt bestimmt vom Kursrutsch des Konzertticketanbieters CTS Eventim und der Hauptversammlung der DWS. Am Tag des Dax-Rekords kommt uns nun Udo Lindenberg in den Sinn.

Wir erleben gerade die längsten Tage des Jahres. Am 21. Juni ist Sonnenwende. Ab dann werden die Tage wieder kürzer. Anleger sollen ja eigentlich schon ab Mai am Aktienmarkt kürzer treten, aber dieses Jahr war „Sell in May“ keine gute Richtschnur. Die US-Aktienindizes Dow Jones und Nasdaq sind gerade auf den höchsten Stand seit Ende 2021 geklettert. Der Dax hat, allerdings unter Einrechnung von Dividenden, an diesem Freitag mit mehr als 16.400 Punkten sogar einen neuen Rekord aufgestellt.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft.

Offensichtlich haben die steigenden Zinsen für viele Anleger an Schrecken verloren. Nimmt man die Leitzinser­höhung von dieser Woche hinzu, hat die Europäische Zentralbank seit einem Jahr nun achtmal das Zinsniveau für kurze Laufzeiten auf nun 3,5 bis 4,25 Prozent angehoben – und der Dax hat seither 22 Prozent zugelegt. Natürlich nicht gradlinig, zwischen August und Oktober 2022 ging es von grob 14.000 Dax-Punkten bis auf weniger als 12.000 Punkte abwärts. Aber umso mehr ließ sich verdienen, wenn man trotz der damals grassierenden Angst vor ausbleibender Energieversorgung sich mit den richtigen Aktien eingedeckt hat.