Börsenwoche : Die Vorsicht kehrt an die Börse zurück

Gleich mehrere wichtige Zinsentscheide und vor allem die begleitenden Äußerungen der Notenbanker drücken die Stimmung an der Börse. Welche Titel es in dieser Woche besonders stark erwischt hat.

Wertpapierhändler an der Frankfurter Börse: In der auslaufenden Woche haben viele Anleger wieder auf die Bremse getreten. Bild: Lucas Bäuml

So viel Zinsentscheid ist selten. Mit der Federal Reserve, der Europäischen Zentralbank, der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank haben in dieser Woche gleich mehrere der wichtigsten Notenbanken der Welt über ihre weitere Geldpolitik entschieden – und damit sind an den Aktienmärkten einige Hoffnungen zerstoben.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft.

Die Zinserhöhungen selbst waren in etwa so erwartet worden, wie sie dann auch kamen. Als Stimmungsdämpfer an den Aktienmärkten wirkten eher die weiteren Aussichten der Geldpolitiker, aus denen viele Marktbeobachter schlossen, dass mit einer Normalisierung wohl erst ab dem Jahr 2024 zu rechnen sei. „Die Aussage, dass sie die Zinsen in einem gleichmäßigen Tempo weiter erhöhen will, kann man nur so interpretieren, dass es noch zwei weitere Schritte à 50 Basispunkte geben wird – mit deutlichem Risiko nach oben“, sagte etwa Martin Moryson, Chefvolkswirt für Europa in der Fondsgesellschaft DWS.

Dax verliert fast 1000 Punkte

Hatten sich die Anleger in den vergangenen Wochen gerade wieder aus der Deckung getraut und mit hoher Nachfrage die Kurse steigen lassen, so kehrte in dieser Woche die Vorsicht zurück. Allein der deutsche Leitindex Dax hat innerhalb weniger Tage fast 1000 Punkte verloren, von seinem mehrmonatigen Höchststand am Dienstag bei knapp 14.700 Punkten auf 13.800 im Tagesverlauf am Freitag.

Schaut man auf die größten Verlierer unter den Einzelwerten in der ersten deutschen Börsenliga, sind es wohl vor allem die Sorgen vor einer weiteren Eintrübung der Konjunktur, welche die Anleger umtreiben. Denn da finden sich Unternehmen wie die Porsche Holding, die Industriekonzerne Siemens und BASF oder auch die Deutsche Post, die allesamt von einer rund laufenden Wirtschaft profitieren.

Fed im Spagat

Mit Blick auf Amerika sagte Elliot Hentov von State Street Global Advisors, dass die Federal Reserve mit ihren Äußerungen offenbar auch versuchte, die allzu optimistischen Aktienanleger auf den Boden der Tatsachen zu holen. Der breit gefasste amerikanische Aktienindex S&P 500 sei allein seit der letzten Sitzung der Fed bis zu jener in dieser Woche um fast 10 Prozent gestiegen. „Dies zwingt die Fed zu einem Spagat zwischen der Anerkennung rückläufiger Inflationstendenzen und dem Signal, dass die Geldpolitik noch länger straff bleiben muss“, sagte Hentov.

Sicher scheint nach dieser Woche vor allem eines: Die Unsicherheit bleibt den Anlegern noch eine Weile erhalten – und damit auch die hohe Volatilität an den Börsen.