Mit dem Sparplan an die Börse : Die ETF-Strategie für Vorsichtige

An der Börse wird es ungemütlich. Allein seit Anfang Oktober hat der deutsche Leitindex Dax zwei Mal Rekordniveaus von knapp 16.500 Punkten ausgelotet, um kurz darauf wieder auf rund 15 000 Punkte zurückzufallen. Auch in anderen großen Indizes geht es nach jahrelangem Aufwärtstrend inzwischen nicht mehr nur nach oben. Vor allem der Nasdaq 100 mit den wichtigsten amerikanische Technologiewerten erlebt gerade einige empfindliche Rücksetzer.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft.

Die Märkte sind verunsichert wegen der Kriegsgefahr in Osteuropa, den rasant gestiegenen Energiepreisen und der weiter grassierende Corona-Pandemie. Hinzu kommen die hohe Inflation und die einsetzende Zinswende, die in absehbarer Zeit Anleihen wieder zur attraktiven Alternative zu Aktien machen dürfte. Auch viele Privatanleger fragen sich nun: Ist das noch der richtige Zeitpunkt, um am Aktienmarkt einzusteigen? Zwar gibt es langfristig betrachtet keinen falschen Zeitpunkt für den Gang an die Börse. Doch jetzt einzusteigen und dann erst einmal die Kurse purzeln zu sehen, das möchte natürlich auch niemand.