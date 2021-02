Nach IPO : Börsenneuling Auto1 startet als Kursrakete

Aktualisiert am

Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers legt ein gelungenes Börsendebüt hin. Das Geschäftsmodell gilt als Profiteur der Pandemie. Auch am breiten Aktienmarkt herrscht nach den guten Zahlen der Deutschen Bank positive Stimmung.

Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 sind den Anlegern der ersten Handelsstunde am Donnerstag aus den Händen gerissen worden. Die hohe Nachfrage nach den Papieren trieb diese schon zum ersten Kurs von 55 Euro um fast die Hälfte über den Ausgabepreis von 38 Euro. Zuletzt wurden die Papiere dann zu 52,25 Euro gehandelt.

Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets verwies auf die Rolle des Unternehmens als erster großer Frankfurter Börsengang in diesem noch jungen Jahr. Groß sei die Nachfrage nach den Aktien des Berliner Start-ups schon in der Zeichnungsphase gewesen, betonte der Experte. Der Ausgabepreis war am oberen Ende der Spanne festgelegt worden.

Laut Oldenburger ist der Zeitpunkt für die Erstnotiz in Zeiten des Lockdowns gut gewählt, schließlich hätten stationäre Autohäuser derzeit mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ein großes Problem. Er sieht Auto1 daher als weiteren Profiteur der laufenden Digitalisierungswelle, die in den vergangenen Monaten schon viele Gewinner in diesem Segment hervorbrachte. Das Unternehmen ist unter anderem bekannt für seine Plattform „wirkaufendeinauto.de“.

Auch am deutschen Aktienmarkt allgemein herrscht gute Stimmung: Der Leitindex Dax hat am Donnerstag einen neuen Angriff auf die 14.000er-Marke unternommen. Nach einem zögerlichen Start griffen Anleger wieder zu und hievten den Dax kurzzeitig über diese rund Marke. Zuletzt stieg der Index um 0,45 Prozent auf 13.996 Punkte. Der Dax war in den vergangenen Wochen mehrfach über 14.000 Zähler gestiegen, hatte diese Hürde jedoch nicht nachhaltig hinter sich lassen können.

Mittelwerteindex auf Rekordhoch

Der M-Dax der mittelgroßen Werte schwang sich sogar zu einem weiteren historischen Hoch auf. Er stieg um 0,4 Prozent zu auf 32.335 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

An die Spitze des Dax setzten sich die Aktien von Bayer mit einem Aufschlag von gut fünf Prozent. Die Leverkusener einigten sich bei einem entscheidenden Teil ihres milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs mit Klägern in den USA nach langem Hickhack auf einen Kompromiss. Der zuständige Richter muss dem aber noch zustimmen.

Die Deutsche Bank erzielte 2020 erstmals seit sechs Jahren wieder einen Nettogewinn. Zudem sprach das Geldhaus von einem dynamischen Handelsgeschäft im neuen Jahr. Nach Gewinnen zur Eröffnung drehte der Kurs jedoch ins Minus und verlor am Dax-Ende zuletzt 2,3 Prozent. Der Kurs der Tochter DWS stieg dagegen um knapp vier Prozent, die Fondsgesellschaft sammelte 2020 mehr Mittel von Investoren ein als erwartet.

Aktien von Infineon verloren 0,3 Prozent. Analysten lobten zwar die Quartalszahlen und den Ausblick des Chip-Produzenten. Anleger könnten hier jedoch nach dem starken Kursanstieg seit März Kursgewinne mitnehmen. Das gilt auch für die Siemens -Aktien, die nach einem Rekordhoch am Vortag um 2,2 Prozent fielen.

Eine Kaufempfehlung der Bank of America für die Anteilscheine von Continental ließ den Kurs um zwei Prozent steigen. Dagegen verloren HeidelbergCement nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs 1,5 Prozent.

Commerzbank verloren knapp drei Prozent und waren das Schlusslicht im MDax. Am Vorabend hatte der Aufsichtsrat dem Sparplan der Bank zugestimmt. Analysten sind jedoch nicht davon überzeugt, dass die Bank die Erträge wie angekündigt wird steigern können.