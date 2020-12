Scherbaums Börse : Die lieben Kleinen

Die Nemetschek-Gruppe bietet Software und Dienstleistungen in den Kerngeschäftsfeldern Architektur und Bau an. Die Palette der Softwareprogramme reicht von CAD-Lösungen (Computer-Aided Design) für Architekten und Ingenieure bis hin zu Bau-Software für die Kostenplanung, für Ausschreibungen und die Bauausführung. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken damit einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab. Diese reicht von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis zur Nutzung. Hinzu kommen Lösungen für Facility- und Immobilienmanagement sowie Visualisierungs-Software für Architekten und die Filmindustrie. Knapp zwei Drittel ihres Umsatzes erzielt die Gruppe im Ausland. Der Konzern ist in die vier Segmente "Planen", "Bauen", "Nutzen" und "Media & Entertainment" (ehemals Multimedia) unterteilt.