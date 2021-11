25 Jahre Telekom : Der kurze Telekom-Rausch

18. November 1996: Bundesfinanzminister Theo Waigel, Postminister Wolfgang Bötsch und Telekom-Chef Ron Sommer (v. l.) an der Frankfurter Börse mit der T-Aktie in der Hand Bild: ullstein bild

Deutschland ist im Börsenrausch. Nicht heute, sondern im November vor 25 Jahren. Der Börsengang der Deutschen Telekom steht kurz bevor, der größte, den Europa bis dahin je gesehen hat. Menschen, die bisher nur Lebensversicherungen und Sparbriefe gekannt haben, wollen unbedingt Aktien kaufen. Großvater, Großmutter, Kind und Kegel – drei Millionen Menschen lassen sich beim Investorenservice der Telekom registrieren, weil sie unbedingt an die Papiere kommen wollen. An einem Tag bricht sogar die Hotline komplett zusammen. Im Fernsehen laufen jeden Abend Werbespots mit dem damals bekannten Schauspieler Manfred Krug aus der Serie „Liebling Kreuzberg“. In seiner Berliner Stammkneipe plaudert er ganz volksnah, wie toll die Telekom doch ist. „Die Telekom geht jetzt an die Börse, da geh ich mit“, war sein täglicher Werbespruch.

Viele Menschen sind ihm gefolgt. Für kurze Zeit wurde aus den risikoscheuen, deutschen Angstsparern der vorherigen Jahrzehnte ein Volk von Aktionären. Bis zum Jahr 2000 wuchs ihre Zahl auf fast zehn Millionen an. Telekom-Aktien wurden zur Volksaktie, kein anderes Unternehmen hatte so einen hohen Anteil an Privatanlegern. Damit schaffte der Börsengang der Telekom etwas, was anderen Volksaktien wie Preussag (1959), Volkswagen (1961) und Veba (1966) nicht nachhaltig gelang.

Eine gigantische Werbekampagne lockte Millionen Privatanleger

Der Rausch dauerte bis ins Jahr 2000. Dann platzte die Internet- und Telekommunikationsblase und riss die Aktien tief in den Keller, auch die T-Aktie. Die Aktienkultur war zerstört, die Telekom der Buhmann, es folgten Klagen von Aktionären. Bis heute ist nicht entschieden, ob die Telekom sie entschädigen muss. Bis heute ist eine Generation von Anlegern traumatisiert und sind die negativen Folgen des Börsenrausches zu spüren.

Das ahnte damals niemand. Es wurde viel geworben. Das war auch nötig, denn es gab große Skepsis, ob der kleine deutsche Aktienmarkt eine so umfangreiche Emission wie die der Telekom überhaupt aufnehmen konnte. Schließlich entsprach das geplante Volumen von rund 15 Milliarden Euro einschließlich einer weiteren Emission 1999 mehr als dem gesamten Volumen aller rund 220 Börsengänge der 13 Jahre davor. Und der Monopolist brauchte das Geld dringend für den nahenden Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt. Die Werbung fiel auf fruchtbaren Boden, denn die Börsenkurse waren im Aufwind, die Zinsen niedrig.

Sogar André Kostolany kaufte

Rund 40 Millionen Euro ließ sich die Telekom die Werbekampagne mit Manfred Krug und in der Zeitung kosten. Ein Preisnachlass und Gratisaktien für Privatanleger sollten die Nachfrage anheizen. Die Banken fielen nicht durch eine vorsichtige Anlageberatung der vielen Neu-Anleger auf, die Analysten gaben optimistische Studien heraus. Kein Wunder, sie waren fast alle mitzuständig für die Platzierung, rund 80 Banken umfasste das Konsortium. Selbst skeptische Anleger wie die Investorenlegende André Kostolany ließen sich mitreißen: „Ich werde 1000 Aktien für meine Erben kaufen. Diese Aktie ist zwar nichts für Zocker, aber als langfristige Anlage für jeden Familienvater sehr interessant. Wir leben schließlich im Zeitalter der Telekommunikation“, sagte er damals. Er sollte sich dramatisch irren.