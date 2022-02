Finanzmarkt und Kriegsgefahr : Der Boom der Rüstungsaktien

Aktualisiert am

Wie war das noch mit der Nachhaltigkeit? Noch bis vor wenigen Wochen schien sich an den Finanzmärkten alles nur noch um die Geldanlage mit gutem Gewissen zu drehen. Doch wer dieser Tage auf die Kurszettel schaut, bekommt einen ganz anderen Eindruck: „Rette sich, wer kann“ herrscht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite beginnt die Jagd nach der Kriegsrendite. Denn während die wachsende Gefahr einer bewaffneten Auseinandersetzung in Osteuropa Anleger in die Flucht schlägt und die Aktienkurse auf breiter Front einbrechen lässt, schlägt sich eine Branche gerade ausgesprochen gut: Hersteller von Rüstungsgütern.

Etwa Lockheed Martin. Der Konzern aus Bethesda im Bundesstaat Maryland stellt vor allem Kampfflugzeuge und -hubschrauber her. Seit Anfang November – also seit sich Nato und Europäische Union erstmals besorgt über den Truppenaufzug Russlands an der Grenze zur Ukraine äußerten – hat der Aktienkurs des Konzerns um 17 Prozent zugelegt. Die Notierung von Northrop Grumman, Hersteller von Tarnkappenbombern sowie anderen Kampfflugzeugen und Drohnen, legte im gleichen Zeitraum um 10 Prozent zu.