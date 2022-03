Aktualisiert am

Börsen in Frankfurt und London setzen Handel mit russischen Finanztiteln aus

Ukraine-Konflikte : Börsen in Frankfurt und London setzen Handel mit russischen Finanztiteln aus

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gibt es für VTB, Sberbank und Co. keine aktuellen Kurse an westeuropäischen Börsen mehr. In Gazprom und Rosneft lässt sich aber noch Geld anlegen.

Anteile der größten russischen Bank können in Westeuropa durch die Sanktionen derzeit nicht gehandelt werden. Bild: Reuters

Wer an der Londoner Börse in den russischen Gasförderer Gazprom investieren will, wird von den Analysten bestärkt. Alle 14 Beobachter, die seinen Geschäftsverlauf begutachten, empfehlen die Aktie zum Kauf. Mit einem gemittelten Ertragspotenzial von 745 Prozent zählt Gazprom zu den besonders attraktiven Werten und kann auch weiterhin gehandelt werden.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Doch was Finanztitel angeht, ist derzeit überhaupt keine Entwicklung zu beobachten, denn im Rahmen der britischen und der EU-Sanktionen dürfen sie an westeuropäischen Börsen wie in London oder Frankfurt nicht mehr gehandelt werden. Während noch sieben Analysten aus der Zeit vor den Sanktionen ihre Kaufempfehlungen aufrechterhalten, geben drei an, ihre Einschätzung aktuell zu prüfen oder auszusetzen.

Die Deutsche Börse hat am Montagmorgen um 7.30 Uhr den Teil der Sanktionen umgesetzt, der den Handel mit Wertpapieren von russischen Finanzdienstleistern betrifft. Wertpapiere der beiden größten Banken des Landes VTB und Sberbank können nicht mehr gehandelt werden. Die Positionen bleiben in den Depots stehen, die Kurse wurden vorübergehend auf Null gestellt.

Für russische Banken gibt es keine Kurse mehr

Aktuelle Kurse werden nicht ermittelt. Auch die Finanz-Tochtergesellschaften der Rohstoffkonzerne Gazprom und Rosneft können nicht mehr gehandelt werden. Wenn der Handel wieder aufgenommen wird, gibt es etablierte Verfahren wie die Volatilitätsunterbrechung, damit zwischenzeitliche Informationen nicht zu schnell eingepreist werden.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Das Analysehaus Morningstar hat schon vor einigen Tagen das Engagement deutscher Fonds in Russland unter die Lupe genommen. Ende Januar betrug nach Daten von Morningstar Direct der Anteil russischer Aktien am langfristigen Fonds- und ETF-Vermögen in Europa 0,27 Prozent. Von insgesamt angelegten 12 Billionen Euro sind das 32,8 Milliarden Euro.

Über ein Screening konnten die Fachleute diejenigen Fonds mit dem höchsten Russland-Anteil filtern. Schwellenländer-Indexfonds von iShares und Vanguard haben mit 3 Prozent den höchsten Anteil. In Osteuropa-Fonds ist der Russland-Anteil naturgemäß höher. Laut Morningstar ist das Volumen mit 740 Millionen Euro beim Schroder ISF Emerging Europe am höchsten, der Russland-Anteil liegt bei 60 Prozent. Sogar 73 Prozent erreicht er im Invesco Emerging European.

Weitere Einschränkungen folgten am Dienstag

Zusätzlich zu den Handelsbeschränkungen hat die Deutsche Börse am Dienstag bekanntgegeben, den Handel aller Instrumente auf russische Anleihen, Einzelwerte und darauf bezogene strukturierte Produkte auszusetzen. Originalaktien werden an der Frankfurter Börse ohnehin nicht gehandelt, sondern nur Hinterlegungsscheine.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Am Orderbuchvolumen russischer Aktien hat die Xetra-Plattform mit fünf Instrumenten einen Anteil von 0,1 Prozent, Frankfurt mit 30 Instrumenten einen Anteil von 1 Prozent. Gazprom-Scheine wurden am Dienstag mit einem Volumen von 14,6 Millionen, sechsstellige Volumina erreichten Norilsk Nickel mit 727.000 und Lukoil mit 451.000.

Umfangreicher ist der Handel in Großbritannien, wo ebenfalls Aktien der russischen VTB Bank gestoppt wurden. Wie die Deutsche Börse kündigte auch der Londoner Börsenbetreiber am Dienstag diesen Schritt an, nachdem die britische Finanzaufsicht die Wertpapiere der Bank aufgrund der Sanktionen suspendiert hat. Zuvor war schon VTB Capital, der britische Handelsarm der Moskauer Bank, vom Handel ausgesetzt worden.

Reger Handel in London seit den Neunzigern

An der Londoner Börse werden seit den neunziger Jahren viele russische Aktiengesellschaften gehandelt. Rund dreißig haben dort mit Börsengängen Geld eingesammelt, beispielsweise der mehrheitlich staatliche Ölkonzern Rosneft, Gazprom, der Stahlkonzern Severstal und die Sberbank.

Mehr zum Thema 1/

Zum Wochenbeginn gab Außenministerin Liz Truss bekannt, dass die Sberbank vom Clearing in Pfund ausgeschlossen wird. Mitte Februar notierte ihre Aktie noch bei knapp 15 Dollar, seitdem ist sie auf 1 Dollar abgestürzt, hat also über 90 Prozent verloren. Die Handelsvolumina waren ungewöhnlich hoch, als Anleger in Panik ihre Papiere abzustoßen versuchten.

Polymetal stürzte seit Anfang Februar ebenfalls um 75 Prozent ab, wobei die Papiere allein am Dienstag 25 Prozent verloren. Die Marktkapitalisierung des Edelmetallkonzerns ist auf 1,2 Milliarden Pfund geschrumpft.

Die jüngsten heftigen Kursverluste russischer Aktiengesellschaften führen nun dazu, dass zwei Konzerne aus dem britischen Leitindex FTSE100 rausfliegen werden. Sowohl das Stahlkonzern Evraz, wo Roman Abramowitsch Hauptaktionär ist, als auch der Edelmetallkonzern Polymetal werden am Mittwoch aus dem Leitindex entfernt, weil ihr Börsengewicht zu stark geschrumpft ist. Evraz hat im vergangenen Monat 75 Prozent Wert eingebüßt, am Dienstag ging es dabei um fast 14 Prozent bergab.

Tiefe Abstürze russischer Aktienkurse in London

Polymetal, wo Roman Abramowitsch Hauptaktionär ist, stürzte seit Anfang Februar ebenfalls um 75 Prozent ab, wobei die Papiere allein am Dienstag 25 Prozent verloren. Die Marktkapitalisierung des Stahlkonzerns ist auf 1,2 Milliarden Pfund geschrumpft. Anstelle von Evraz und Polymetal werden nach Erwartung von Händlern der westafrikanische Goldminenkonzern Endeavour Mining und Centrica, der Muttergesellschaft von British Gas, in den FTSE100 aufsteigen.

In den vergangenen Tagen haben große institutionelle Anleger ihren Rückzug bekanntgegeben. Der norwegische Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum kündigte am Sonntag an, sich mit staatlichen Ölfonds aus 47 russischen Werten zurückzuziehen. Das fällt Asset Managern nicht so leicht, da sie das Geld treuhänderisch für Kunden anlegen.

Große Versicherer wie die Allianz dagegen müssen ihr Geld kongruent zu ihren Risiken im jeweiligen Währungsraum anlegen. Für das russische Geschäft werden also Kapitalanlagen in Russland erworben, für ukrainische Risiken in der Ukraine. Das geschieht auf den lokalen Märkten durch die dortigen Niederlassungen und nicht über die Frankfurter Börse.