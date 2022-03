Börsen : Hoffnung in Deutschland, Rückschlag in China

Aktualisiert am

Hoffnung in Deutschland, Rückschlag in China

Während die deutschen Börsianer auf eine rasche Beendigung des Ukrainekrieges hoffen und Aktien kaufen, zeigt sich in China ein anderes Bild. Nicht nur der jüngste Covid19-Ausbruch lässt dort die Kurse fallen.

Die Woche fängt gut an für deutsche Aktien. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine lässt den marktbreiten F.A.Z.-Index am Montag um 2,8 Prozent auf 2396 Punkte steigen. Der Dax gewinnt ebenso stark auf 14.023 Punkte hinzu.

Es zeigt sich, dass die Märkte sehr monothematisch ausgerichtet sind. Kaum eine Rolle scheint noch die Pandemieentwicklung zu spielen. Dass diese aber nicht vorbei ist, zeigt sich in anderen Teilen der Welt. Der chinesische CSI-300-Index fiel am Montag um mehr als 3 Prozent, der Hang-Seng in Hongkong gar um knapp 5 Prozent.

China hat die Technologie- und Hafenstadt Shenzhen mit ihren 17,5 Millionen Einwohnern in den Lockdown geschickt. Erstmals seit 2020 wurde auch mit Jilin wieder eine ganze Provinz abgeriegelt. Dies hat zur Folge, dass neben dem Halbleiterkonzern Umicron auch der Apple Zulieferer Foxconn seine Produktion einstellen muss. In Hongkong, das nah bei Shenzhen liegt, sind die Fallzahlen zuletzt rapide angestiegen.

Am stärksten betroffen waren klassisch diejenigen Aktien, die typischerweise am stärksten unter einer Pandemie zu leiden haben, etwa Tourismus-Aktien wie Air China, aber auch Brauereien wie Tsangtao oder der Werbevermarkter Focus Media. Lockdowns würden das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft zumindest in den kommenden Monaten dämpfen, warnte Zhiwei Zhang, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Pinpoint.

Der Covid-Ausbruch ist aber nicht die einzige Ursache dafür, dass der CSI-300 seit Jahresbeginn um 18 Prozent gefallen ist. Das Wirtschaftswachstum des Landes schwächelt schon einige Zeit, am Freitag zeigten Zahlen zur Kreditvergabe eine unerwartete Verlangsamung und auch am Hypothekenmarkt sank ein Indikator zum ersten Mal innerhalb von 15 Jahren. Dies ließ auch den Yuan gegenüber Freitag deutlich abwerten, Obwohl die Nationalbank die Mindestreserveanforderungen für die meisten Banken gesenkt hatte.

Auch der Ukraine-Krieg macht sich negativ bemerkbar. Das Minus des Hang-Seng-Index war nicht zuletzt der Warnung der USA geschuldet, China müsse mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, wenn die Regierung Russland bei der Umgehung der westlichen Sanktionen unterstütze. Ein Bericht hatte die Runde gemacht, wonach Russland China um militärische Unterstützung gebeten haben soll.

Die USA im Zweifel ernst machen, wird nicht bezweifelt. Die Börsenaufsicht SEC hat vergangene Woche die ersten in Amerika börsennotierten chinesischen Unternehmen benannt, gegen die sie vorgehen will, weil diese ihre Bücher nicht offenlegen wollen.

Der Hang-Seng befindet sich schon in einem massiven Bärenmarkt. Von seinem jüngsten Hoch vor 13 Monaten hat er mittlerweile 37 Prozent abgegeben. Alibaba verloren am Montag 11, Tencent knapp 10 Prozent. Im letzteren Fall spielt ein noch eine Rolle, dass dem "Wall Street Journal" zufolge dem zu Tencent gehörenden Bezahlservice Wechat Pay wegen der Missachtung von Regularien der chinesischen Zentralbank eine Strafe drohen könnte.

Man sehe derzeit keinen positiven Impuls für chinesische Aktien, meint Bloomberg-Stratege Marvin Chen. Dafür müsse sich der Ton der Regulierung ändern. Seit Beginn der verschärften Kampagne gegen private Technologie Unternehmen in China sind die Kurse der Aktien bislang um 72 Prozent gefallen, berichtet Bloomberg. Das reiche fast an die Verluste des Nasdaq-Composite-Index im Zuge der Dot.com-Krise des Jahres 2000 heran. In den jüngsten Geschäftszahlen von Tencent hätten sich deutlich Belastung durch eine verschärfte Regulierung gezeigt. Die Zeit der großen Gewinne sei für Chinas Unternehmen des mobilen Internets vorbei, sagt laut Bloomberg Sun Jianbo, Präsident von China Vision Capital Management.

Eigentlich waren die Erwartungen für chinesische Technologie Aktien zuletzt positiv gewesen, weil Beobachter erwarteten, dass eine Lockerung der chinesischen Geldpolitik diesen zugutekommen werde. Mit Blick auf niedrige Bewertungen empfehlen einige Strategen nunmehr den Einstieg. Fundamental habe sich an den Geschäftsmodellen nichts verändert. Derzeit wird auch über eine Zinssenkung spekuliert, mit der die Chinesische Nationalbank das schwächelnde Wachstum ankurbeln könnte.