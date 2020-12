Börse zum Wochenstart : Jetzt sind wieder die Corona-Aktien gefragt

Die Aussicht auf baldige Massenimpfungen gegen das

Coronavirus drängt die geplante Verschärfung der Pandemie-Beschränkungen in Deutschland in den Hintergrund. "In den vergangenen Wochen ist unter Investoren die Erkenntnis gereift, dass es wohl erst einmal noch schlimmer wird, bevor sich die Situation im Laufe des kommenden Jahres

tatsächlich verbessern sollte." Der Dax legte zur Eröffnung am Montag 0,8 Prozent auf 13.221 Punkte zu. Zusätzlichen Rückenwind erhielt der deutsche Leitindex von der Verlängerung der Brexit-Gespräche. "Damit lebt die Hoffnung auf zukünftige geordnete Handelsbeziehungen zwischen

der EU und Großbritannien weiter", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählten diejenigen Werte, die von den Pandemie-Beschränkungen profitieren. Hierzu gehören der Online-Modehändler Zalando und der Kochbox-Versender HelloFresh. Dessen Aktien stiegen um bis zu 5,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 64,55

Euro. Die Aktien des Batterieherstellers Varta profitieren von Aussagen des Großaktionärs und Aufsichtsratschefs Michael Tojner in der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, der die Aktionäre erstmals über eine Dividende am starken Lauf der Geschäfte beteiligen will. "Bisher haben wir alle Gewinne wieder in die Firma investiert", sagte Tojner. "Jetzt ist es

an der Zeit, die Aktionäre zu beteiligen".

Auf Talfahrt gingen dagegen die Leidtragenden des Lockdowns wie der Flughafen-Betreiber Fraport, der Reise-Veranstalter TUI oder der Einkaufszentrum-Betreiber Deutsche Euroshop. Deren Aktien büßten bis zu 3,6 Prozent. Dass es auch jenseits von Corona noch schlechte Nachrichten gibt, zeigt sich bei Borussia Dortmund. 1:5 verloren die Borussen am Wochenende gegen die Stuttgarter und danach schmissen sie auch noch ihren Lucien Favre raus. Das schickte den Aktienkurs am Montag erst einmal um fünf Prozent nach unten.

Risiken ausreichend eingepreist?

Als Treiber an den Börsen inmitten der weiter zugespitzten Corona-Lage gilt hauptsächlich, dass es doch noch einen Hoffnungsschimmer in den Brexit-Gesprächen gibt. Dennoch stelle sich die Frage, ob die Risiken am Aktienmarkt trotz der jüngsten Dax-Verluste am Freitag in einem angemessenen Umfang berücksichtigt worden seien oder ob noch weiterer Anpassungsbedarf bestehe, schrieben die Experten der Helaba im Tagesausblick. Die Gespräche über einen Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden noch einmal fortgesetzt. Darauf einigten sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson. Ursprünglich hatte am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Beide Seiten lägen bei einigen Schlüsselfragen aber noch "sehr weit auseinander", betonte Johnson.

Unsicherheit löst aber weiter die Tatsache aus, dass Deutschland im Laufe der Woche in einen verschärften Lockdown geht. Vor diesem Hintergrund sieht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die Börse in einem Spannungsfeld. "Der Dax ist gefangen zwischen der

Aussicht auf eine schrittweise Normalisierung des wirtschaftlichen Lebens mit zunehmender Impfquote auf der einen Seite und dem erneuten Lockdown auf der anderen Seite." Positiv wertet Altmann, dass der Dax am Freitag die 13.000-Punkte-Marke gehalten hat.