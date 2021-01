Neue Börsen-Turbulenzen : Was Sie über das Gamestop-Phänomen wissen müssen

Ein neues soziales Phänomen sorgt für Aufregung an der Börse: An der Wall Street haben sich Privatanleger im Internet verabredet, um Profi-Spekulanten in die Enge zu treiben. Die Kleinanleger kaufen gemeinsam ausgewählte Aktien, was milliardenschwere Hedgefonds an den Rand des Ruins treibt, weil diese wiederum auf fallende Kurse der entsprechenden Titel gewettet haben. Das Kräftemessen regt die Phantasie an, da die von Finanzprofis oft als „Dummes Geld“ verspotteten Normalanleger den Spieß umgedreht haben. Sogar Sorgen um die Finanzstabilität machen mittlerweile wieder einmal die Runde. Hier kommen Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was ist Gamestop?

Es handelt sich um ein börsennotiertes amerikanisches Unternehmen, das international Läden für Computerspiele betreibt. Weil der Einzelhandel wegen der Corona-Einschränkungen in vielen Ländern schließen muss, haben Profi-Spekulanten aus naheliegenden Gründen auf fallende Kurse der Gamestop-Aktie gesetzt. Fans der Aktie und des Unternehmens jedoch wollten sich das nicht gefallen lassen. Sie haben sich deshalb zu gezielten Stützungskäufen verabredet, um den auf Kursabstürze setzenden Spekulanten einen teuren Strich durch die Rechnung zu machen.

Was ist Robinhood?

Die Börsen-App wurde ganz bewusst auf den Namen des legendenhaften Räuberhauptmanns getauft, der den Reichen nimmt und den Armen gibt. Die Technologie hat den Aktienhandel auf das Smartphone gebracht und in den digitalen Medien salonfähig gemacht. Dadurch haben viele junge Leute den Finanzmarkt als Spielwiese und Partymeile entdeckt. Die Gefahr von Gruppendruck und Herdenverhalten an der Börse ist dadurch gestiegen – auch wenn es ansonsten begrüßenswert ist, dass sich breite Schichten für die Finanzmärkte interessieren, um Geld anzulegen.

Die Schwarmanleger, die sich zum Kampf gegen die Hedgefonds vereinigt haben, nutzen besonders gern die Smartphone-App von Robinhood. Das hinter Robinhood stehende Finanzunternehmen aus dem Silicon Valley ist wegen der von seinen Nutzern ausgelösten Börsenturbulenzen jedoch mittlerweile selbst unter Druck geraten und musste unter seinen Investoren und Banken rund eine Milliarde Dollar auftreiben, um höhere Sicherheiten für die Abwicklung des Börsenhandels zu hinterlegen.

Was ist Trade Republic?

Es handelt sich um eine auch in Deutschland genutzte Börsen-App nach dem Vorbild von Robinhood. Nutzer von Trade Republic haben offenbar das Schwarmverhalten der amerikanischen Kleinanleger nachgeahmt und auch die Kurse von deutschen Aktien in die Höhe getrieben. Trade Republic hat daher vorübergehend besonders betroffene Aktien wie Gamestop, AMC Entertainment, Blackberry oder Nokia für den Handel durch seine Nutzer gesperrt. Das sorgte unter den Nutzern natürlich für Aufregung.

Was sind Leerverkäufe?

Wenn Profi-Spekulanten auf fallende Kurse ausgewählter Unternehmen wetten, leihen sie sich dessen Aktien von Fondsgesellschaften oder Vermögensverwaltern. Die geliehenen Aktien verkaufen sie sofort, um sie nach deren Absturz zu einem geringeren Preis zurückgeben zu können. Manche Leerverkäufer lösen Kursabstürze gezielt aus, indem sie ihre tatsächlichen oder vermuteten Erkenntnisse über Probleme oder Bilanzfehler des ins Visier genommenen Unternehmens veröffentlichen. Ihre düstere Prophezeiung kann sich dann wie von selbst erfüllen.

Viele Ökonomen sehen die Aktivitäten aber auch als wichtiges Korrektiv, das Übertreibungen an den Märkten verhindern könne. Im Fall Wirecard etwa haben die Leerverkäufer auf erschreckende Weise Recht behalten. Für Marktteilnehmer ist jedoch anfangs nicht klar zu erkennen, ob eine Leerverkaufsattacke gerechtfertigt und welche Substanz die Vorwürfe gegen das ins Fadenkreuz genommene Unternehmen besitzen.

Was hat Facebook damit zu tun?

Nutzer des international größten Sozialen Netzwerks haben ein Facebook-Forum namens „Robinhood Stock Trades“ eingerichtet, um sich zu vernetzen und ihre Handelsaktivitäten zu koordinieren. Facebook jedoch hat die 157.000 Mitglieder große Gruppe nun geschlossen und begründet das damit, dass sie gegen die Regeln des Netzwerks verstoßen hätten. Das sorgt für Kritik, weil es für viele so aussieht, als ob Facebook sich schützend vor die Wall Street stelle, die angesichts der Rebellion der Kleinaktionäre erzittert.

Was sagt die Politik?

Im amerikanischen Senat soll es eine Anhörung geben, um die jüngsten Ereignisse am Aktienmarkt zu diskutieren. Der künftige Vorsitzende des Bankenausschusses im Senat kritisierte, dass die Wall-Street-Profis sich nur dann für strenge Finanzmarktregeln interessieren, wenn diese ihnen selber nützen. Der deutsche Finanzpolitiker Fabio De Masi twitterte angesichts der Kurskapriolen sinngemäß, an der Börse gehe es um alles, oft nur nicht um Wirtschaft.

Welche deutschen Aktien sind betroffen?

In Deutschland sind die Aktien des Mini-Batterieherstellers Varta und des Biotech-Unternehmens Evotec ins Blickfeld geraten. Bei beiden Unternehmen sind Leerverkäufer aktiv, die nun Gegenwind von Privatanlegern bekommen haben. Das hat in den zurückliegenden Tagen starke Kursschwankungen ausgelöst, deren Tendenz noch nicht klar erkennbar ist.