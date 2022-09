Dax-Neuordnung : Deutsche Börse gibt mit Dax-Aufsteiger Siemens Energy Rätsel auf

Nicht Rheinmetall, nicht die Commerzbank, nicht Delivery Hero – die Deutsche Börse präsentierte am Montagabend anders als zuvor von weiten Teilen der Fachwelt erwartet Siemens Energy als neuen Dax-Aufsteiger mit Wirkung ab 19. September. Die Rangliste, auf der die Entscheidung basierte, veröffentlichte die Deutsche Börse dann am Dienstag, und auch aus ihr wurde nicht jeder viel schlauer. Denn nach dem seit einem Jahr einzigen Kriterium für die Indexzusammensetzung – die handelsvolumengewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung des Streubesitzes der letzten 20 Handelstage im August – liegt Delivery Hero auf Rang 34 vor Siemens Energy (Rang 35).

Aber offenbar ist Delivery Hero – bis Juni 2022 schon einmal im Dax gewesen – an einem ebenfalls vor einem Jahr eingeführten Basiskriterium für die Dax-Mitgliedschaft gescheitert: Das Unternehmen muss zwei volle Geschäftsjahre mit Gewinn gearbeitet haben. An der Kursentwicklung von Delivery Hero liegt es jedenfalls nicht, die ist seit dem Dax-Rauswurf herausragend gut und reichte eben für Rang 34 der für die Deutsche Börse wertvollsten deutschen Aktiengesellschaften. Damit ist Delivery Hero eigentlich erster Dax-Anwärter, wenn alle Basiskriterien erfüllt wären.

Rätselhaft aber ist vor allem, warum vor der Entscheidung des Indexbetreibers Deutsche Börse so viele Fachleute eine selbst berechnete Rangliste führten, in der sie Rheinmetall und die Commerzbank vor Siemens Energy sahen. Tatsächlich liegt Rheinmetall nach der von der Deutschen Börse veröffentlichten Rangfolge direkt hinter Siemens Energy auf Rang 36. Rheinmetall hat sich also ebenfalls für einen Platz im Dax qualifiziert, denn für einen Aufstieg anlässlich der halbjährlichen regulären Indexüberprüfung im September und März genügt es für ein in den Dax aufsteigendes Unternehmen, wenn es mindestens Rang 40 der wertvollsten Unternehmen belegt.

Allerdings gab es Ende August neben dem Kochboxenlieferanten Hellofresh, der eben seinen Platz im Dax für Siemens Energy räumen muss, keinen weiteren Absteiger. Denn absteigen aus dem Dax kann ein Mitglied zur regulären Überprüfung nur dann, wenn es nicht mehr unter den 47 wertvollsten Unternehmen liegt. Hier war der Chemiewert Covestro auf Rang 44 von allen Dax-Mitgliedern nach Hellofresh am schlechtesten platziert, aber eben innerhalb der 47 wertvollsten Unternehmen.

Zu den Merkwürdigkeiten gehört auch, dass kaum jemand Covestro als möglichen Absteiger aus dem Dax auf dem Schirm hatte. Vielmehr wurden die Plätze im Dax des Bauzulieferers Heidelberg-Cement und des Onlinemodehändlers Zalando als gefährdet angesehen. Zwischen Heidelberg-Cement auf Rang 40 und Zalando auf Rang 42 liegt aber auch der Sporthersteller Puma, über dessen Dax-Verbleib es zuvor (zu Recht) keine Zweifel gegeben hatte.

Warum Analysten dermaßen Schwierigkeiten haben, die Indexanpassungen der Deutschen Börse korrekt vorherzusagen, ist nicht ganz klar. Offensichtlich hat es im August noch Marktwert-Verschiebungen gegeben, so hat Rheinmetall zuletzt eine Kurskorrektur hinnehmen müssen. Die Deutsche Börse kam dem Wunsch der F.A.Z., den genauen Abstand in der Marktkapitalisierung zwischen Siemens Energy und Rheinmetall zu veröffentlichen, bis zum späten Dienstagnachmittag nicht nach. Insofern ist unklar, wie knapp das Rennen zwischen den beiden Unternehmen um den einzigen freien Dax-Platz war.

Da die Deutsche Börse nicht die genauen, von ihr kalkulierten Marktwerte des Streubesitzes veröffentlicht, ist auch unklar, wie weit Lufthansa, Gea, Carl Zeiss Meditec und Scout 24, die in der Rangliste der Börse auf Rang 45 bis 49 liegen, von Rang 44 entfernt sind, um die dort platzierte Covestro aus den wertvollsten 47 Unternehmen zu verdrängen. Klar ist dagegen, warum die Commerzbank, auf Rang 38 und damit nach Marktkapitalisierung als Dax-Aufsteiger qualifiziert, es in diesem Jahr nicht mehr schaffen wird: Die Bank arbeitete 2020 mit Verlust und erfüllt damit ein Basiskriterium der Börse für den Dax nicht.