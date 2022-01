Börsenwoche : Wie nervös ist die Fed?

Die Protokolle der amerikanischen Notenbank Fed sind im Normalfall nur etwas für Feinschmecker. Dort wird über Feinheiten der Geldpo­litik berichtet, die selten breitere Schichten interessieren. Doch nicht so an diesem Mittwoch: In den aktuellen Protokollen betonten mehrere Fed-Vertreter, dass so­wohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen zügigeren Aus­stieg aus der lockeren Geldpolitik sprechen würden. Auf gut deutsch: Schneller steigende Zinsen. Außerdem sprachen sich einige Fed-Mitglieder dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung die Bilanzsumme zu verringern. Das heißt, dass auslaufende Anleihen nicht mehr ersetzt werden, was die Anleihekurse drücken würde und damit die Renditen erhöhen. Das würde Aktien dann unattraktiver machen.

Die Fed scheint nervöser zu werden und ihre Entscheidungen überraschender. An­leger wurden davon jedenfalls kalt erwischt, was sich an sinkenden Kursen zeigte. Bis Mittwochnachmittag stieg zum Beispiel der Dax um mehr als 2 Prozent und notierte nahe seinem Rekordhoch. Danach wurden die Protokolle veröffentlicht, und er gab seine ganzen Wochen­gewinne wieder ab – gleichzeitig die ersten Verluste des noch jungen Jahres. Am Freitagnachmittag notierte der Dax dann noch auf rund 15.950 Punkten und damit rund 0,4 Prozent höher als letzte Woche. Große Sorgen bereitet außerdem immer noch die Inflation – in Deutschland ist sie zuletzt so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ökonomen glauben zwar immer noch, dass die vergleichsweise hohe Teuerung nur vorübergehend ist, aber die Unsicherheit darüber bleibt. Und nichts hassen Anleger mehr als Unsicherheit. Das war also nicht so unbedingt der Start ins neue Jahr, wie ihn sich die Anleger stattdessen gewünscht hätten.

Aber der Blick nach vorn ist auch nun wichtiger als der zurück. Die Arbeitsmarktzahlen vom Freitag gaben dann auch einen Hinweis darauf, wie es nun weitergehen könnte. Und diese fielen deutlich schlechter aus als erwartet. Es wurden nur rund 200.000 Stellen geschaffen, Experten erwarteten 400.000 Stellen. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote fiel zugleich auf 3,9 von 4,2 Prozent und somit stärker als von Experten erwartet. Das sendet na­türlich gemischte Signale nach außen. Zwar wird damit eine straffere Geldpoli­tik unwahrscheinlicher – was die Märkte wiederum freut –, gleichzeitig ist eine lahmende Wirtschaft nie gut für die Märkte.

Von kommender Woche an gibt es dann erst einmal Zahlen zu begutachten. Der Zahlenreigen beginnt traditionell mit den Großbanken. So legen am Freitag Citi­group, JP Morgan und Wells Fargo Ge­schäftszahlen vor. Dazu gesellt sich dann der weltgrößte Vermögensverwalters Black­rock.