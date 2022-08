Börsenwoche : Luftloch in der Sommer-Rally

Per saldo war in der abgelaufenen Woche am Aktienmarkt nicht viel zu holen. Warum? War wohl einfach eine gewisse Müdigkeit. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.

Flaggen wehen in New Yorks Finanzdistrikt Wall Street. Bild: dpa

Im Grunde freuten sich die Börsianer ja auf diese Woche. Und sie hatten ja auch allen Grund dazu. Der amerikanische S&P-500, der so etwas wie der Leit­aktienindex der Welt ist, hat seit Mitte Juni immerhin knapp 17 Prozent zugelegt. Das vermochte den Schmerz über das Minus seit Jahresbeginn ein wenig zu dämpfen, auch wenn das Januarhoch weiter mehr als 500 Punkte entfernt liegt. Aber wen interessiert an der Börse schon die Vergangenheit? Zumindest solange sie ne­gativ ist. Börsianer haben ihre eigene Weltsicht. Und die lautet: Wenn Kurse fallen, heißt das nur, dass sie umso höher steigen können. Diesen unerschütter­lichen, bisweilen schrägen Optimismus braucht man, wenn man darauf setzt, dass der Wert von Unternehmensanteilen im Grunde immer steigt, obwohl ihn niemand genau einzuschätzen vermag.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Unvorhergesehenerweise traf das mit dem Steigen in dieser Woche nicht so recht zu. Geschoben wurde die Schuld zu­nächst auf die Briten. Der Anstieg der dortigen Inflationsrate auf mehr als 10 Prozent brachte die Inflationsgefahr (und was für Börsianer viel schlimmer ist, die Gefahr steigender Zinsen) plastisch in Erinnerung. Und der Versuch, aus den am Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokollen der amerikanischen Notenbank herauslesen zu wollen, dass die Zeit steigender Leitzinsen doch bald ablaufe, ging daneben, weil es vielleicht auch die Advokaten dessen selbst nicht so recht glaubten.