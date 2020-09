Trotz Nasdaq-Turbulenzen : Keine Angst vor Technologie-Aktien

Die großen amerikanischen Digitalunternehmen sind kein Selbstläufer mehr an der Börse. Anleger sollten trotzdem weiter nach Technologieaktien Ausschau halten. Auch am deutschen Aktienmarkt verstecken sich Perlen.

Der Börsenboom der großen amerikanischen Technologieunternehmen war eine Konstante, auf die Anleger sich verlassen konnten. Damit ist es plötzlich vorbei. Zwar haben sich Apple, Amazon, Facebook, Google und sogar Tesla nach dem großen Einbruch wieder berappelt, doch der Schock wird nachwirken. Anleger sollten den Absturz der New Yorker Tech-Börse Nasdaq als Warnschuss sehen und die Erholung nutzen, nach Alternativen zu suchen.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Dies ist kein Appell zur generellen Flucht aus Technologieaktien. Der alte Audi-Wahlspruch „Vorsprung durch Technik“ gilt auch an der Börse und wird dort weiter gelten. Neben den eben genannten Großunternehmen aus dem Silicon Valley, die im Börsenjargon mit dem Kürzel FAANG bezeichnet werden, gibt es zahlreiche kleinere, deren Wert vielleicht noch nicht so stark in die Höhe getrieben wurde.

Das gilt übrigens auch für den deutschen Aktienmarkt, an dem sich durchaus die eine oder andere technologische Perle versteckt. Unter den sagenumwobenen mittelständischen Weltmarktführern gibt es auch einige, die den Weg an die Börse geschafft haben. Mit deren Technologien lässt sich zum Beispiel am Kampf gegen Corona verdienen. Es sind nicht immer die großen strategischen Innovationen von der Tragweite eines Tesla-Fahrzeugs, die Anlegern Rendite bringen. Der Tesla-Schock mit einem Tagesverlust von 21 Prozent hat gezeigt, dass Innovatoren angreifbar sind, wenn Nachahmer in den Markt drängen.

Schnöde aber erfolgreich

Manchmal sind es auch sogar schnöde Zulieferer, die ein unspektakuläres Produkt liefern oder eine zuverlässige Dienstleistung erbringen, die einen Boom wie das Elektroauto, die Digitalisierung oder die Suche nach einem Corona-Impfstoff überhaupt erst ermöglichen. Wer von einem Goldrausch profitieren will, muss sich nicht selbst auf die riskante Goldsuche begeben. Verdienen kann auch schon, wer die von den Goldsuchern benötigten Alltagsprodukte liefert, wie Schaufeln oder Spitzhacken.

NASDAQ COMP. -- -- (--) NASDAQ INDIZES 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Die Börsen in Deutschland entziehen sich bisher den von der amerikanischen Tech-Börse Nasdaq ausgehenden Turbulenzen. Die Ansteckung wurde zunächst vermieden. Liegt es daran, dass hierzulande Technologieaktien fehlen? Nein. Der Dax kann immerhin mit dem Softwareunternehmen SAP und neuerdings mit der Pizzadienst-Plattform Delivery Hero aufwarten.

TecDAX ® -- -- (--) Xetra Citigroup BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Für die Suche nach Perlen vielversprechender ist jedoch ein Blick in die Tiefen der Börsensegmente des Tec-Dax oder M-Dax. Hier finden sich etwa der digitale Kommunikationsspezialist Teamviewer, der Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers oder das Biotechunternehmen Qiagen, das Ausrüstung für Labortests liefert.