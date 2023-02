Die Aktienkurse in Italien erlebten in 13 Monaten eine stürmische Entwicklung. Im neuen Jahr verzeichnet die Börse Mailand jedoch höhere Kursgewinne als Frankfurt.

Kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine ist die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Kiew gereist, um vor Ort dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Weiterhin überschattet der Krieg im Osten das Geschehen der europäischen Politik und weitgehend auch der Wirtschaft.

An der italienischen Börse dagegen können die Kriegsfolgen gewissermaßen als überwunden angesehen werden, jedenfalls wenn sie in den Kursen des Leitindex FTSE MIB mit seinen vierzig größten börsennotierten Unternehmen Italiens ausgedrückt werden. Er notiert am Aktienmarkt in Mailand wieder um 7 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, als wegen Putins Angriffskrieg die Kurse zu purzeln begannen.