Geld und Finanzen : Ist der Dax der perfekte Index?

Hoch und runter: der Dax am Börsenparkett in Frankfurt Bild: dpa

Der Dax sieht derzeit ziemlich rot aus. Blicken die ETF-Besitzer in ihre Depots, liegt die Position tief im Minus. Am Dienstag jährt sich die große Dax-Reform zum ersten Mal. 40 statt 30 Werte sollten dem Index neue Attraktivität durch mehr Vielfalt verleihen. 16 Prozent Indexminus stehen seitdem zu Buche. Von den zehn Neulingen liegen alle im Minus. Nur Qiagen hat sich sichtbar besser gehalten als der Index.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die große Reform ist in Sachen Wertentwicklung verpufft. Die Neulinge haben den Index eher belastet als gestärkt. Ausgerechnet jene Werte, die dem Dax ein junges, dynamischeres Gesicht verleihen sollten, haben ihn ziemlich alt aussehen lassen. Der Berliner Online-Modehändler Zalando hat in seinem ersten Dax-Jahr 77 Prozent des investierten Anlegergeldes vernichtet, der Berliner Kochboxenversender Hello Fresh 72 Prozent. Keiner der „alten“ Dax-Werte war nur annähernd so schlecht. Doch allzu sehr grämen müssen sich Dax-Anleger nicht. Die beiden Neulinge haben gerade mal rund 1 Prozent Gewicht im Index. Damit hat ihr Kursabsturz den Dax nur im Promillebereich beeinträchtigt.

Die internationalen Anleger beobachten aber natürlich genau, was die Deutsche Börse mit ihrem Dax so treibt. Die globale Geldanlage denkt immer mehr in Index­kategorien. Börsengehandelte Indexfonds, kurz ETFs, gewinnen an Bedeutung. Mit ihnen kann billig und einfach in Märkte investiert werden. Und in den großen In­dustrieländermärkten liefern sie ähnliche Renditen wie die teuren von Fondsmanagern gesteuerten Produkte. Und auch für die Fondsmanager sind die Indizes das Maß aller Dinge. Nur wer besser als der Index abschneidet, ist sein Geld auch wert.

Rund 22 Milliarden Euro sind derzeit über ETFs in den Dax investiert. Angesichts von 1,4 Billionen Euro Börsenwert der Dax-Werte also nur ein Bruchteil. Aktive Fonds mit einem Anlagevolumen von rund 30 Milliarden Euro vergleichen sich mit dem Dax, zahlen der Deutschen Börse also Gebühren für die „Benchmark“ Dax. Das ist wenig, verglichen vor allem mit dem amerikanischen Aktienmarkt.

Wo bleiben Aldi, Lidl und Rewe?

Warum das so ist, das liegt an uns allen. Deutschland hat keine ausgeprägte Ak­tienkultur. Weder hat die Aktie hierzulande eine politische Lobby noch legen die Deutschen gern am Kapitalmarkt an. Und auch die Unternehmer behalten ihre Firmen lieber in Privatbesitz und finanzieren sich mit Bankkrediten als dass sie ihr Glück in einer Börsennotiz suchen.

Diese Hintergründe sind wichtig bei der Beurteilung, ob der Dax ein guter Index für die Geldanlage ist. Denn das Abbild einer Volkswirtschaft an der Börse hängt doch maßgeblich davon ab, welche Rolle die Börse in dem Land spielt. In Deutschland sind große Lebensmittelhändler wie Lidl, Aldi, Edeka und Rewe nicht börsennotiert, während in anderen Ländern diese Branche mit Unternehmen wie Wal-Mart eine wichtige Rolle an der Börse spielt, die zudem mit ihren vergleichsweise stabilen Geschäftsmodellen für einen gu­ten Ausgleich zu konjunktursensibleren Ak­tien sorgt. Aber auch andere deutsche Großunternehmen wie der Autozulieferer Bosch oder der Medienkonzern Bertelsmann finden sich nicht auf den Kurszetteln. Von In­frastrukturkonzernen wie der Bahn ganz zu schweigen. Lieber ziehen sich Unternehmen von der Börse zurück. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der börsennotierten Unternehmen hierzulande von 750 auf 450 reduziert. Die Auswahl der infrage kommenden Unternehmen für Auswahlindizes wie den Dax ist somit übersichtlich. In Amerika ist die zehnfache Zahl an Unternehmen börsennotiert.