Ungarn ist immer für eine Überraschung gut. Das kleine mitteleuropäische Land mit der höchsten Inflation in der EU beschert den Aktionären kräftige Gewinne. Der Leitindex Bux ist seit Jahresbeginn in lokaler Währung um ein Viertel gestiegen, eine der besten Entwicklungen in der Region, vor allem im Sommer. Im Juli stieg der Bux 13 Tage hintereinander, was seit 1997 nicht mehr vorgekommen ist. Selbst in Euro ausgedrückt betrug der Anstieg mehr als ein Viertel, was zusammen mit dem polnischen Wig-Index ebenfalls zu den besten Ergebnissen gehört.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Im zweiten Quartal schaffte es der Bux also in die Riege der erfolgreichsten Aktienindizes auf der Welt. „Eine derartige Outperformance ist nur möglich, wenn die führenden Indikatoren es erlauben“, weist Stephan Imre, Analyst der Raiffeisen Bank International (RBI), auf eine starke Korrelation des Bux mit dem amerikanischen Standardaktienindex S&P 500 im Juli hin.