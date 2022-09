So geht die Aktienanlage in Zeiten von Krieg und Rezession

Scherbaums Börse : So geht die Aktienanlage in Zeiten von Krieg und Rezession

Der Blick ins eigene Aktiendepot bereitet vielen Anlegern derzeit – neutral formuliert – keine Freude. Rot ist das neue Grün – zumindest wer kurz- und mittelfristig in Aktien engagiert ist, muss sich mit teils großen Verlusten auseinandersetzen. Entsprechend ist die Geldanlage in Aktien augenscheinlich bei vielen auch nicht (mehr) hipp. Eine aktuelle Umfrage eines Onlinebrokers zeigt, dass nur 27 Prozent der Befragten aktuell in Aktien investiert sind und die allgemeine Anlagebereitschaft unter den Deutschen ist nicht sehr hoch. Nur 38 Prozent wollen ihr Geld künftig in Aktien anlegen.

Da scheint sie nun verflogen zu sein – die junge neue Aktienlust der Deutschen, die durch die Corona-Pandemie und den Lockdown, die daraus entstandene Langweile auf dem Sofa sowie dem teils (zu) schnellen Kauf per App von kleinen Aktienpositionen hervorgerufen wurde. In der aktuellen Marktlage zeigt es sich, wer verstanden hat, was ein Engagement in solide Aktien in Wirklichkeit ist: Eine langfristige Geldanlage und kein schnelles Spiel. Immerhin haben dies laut der Broker-Umfrage rund 18 Prozent aller Befragten verstanden. Sie wollen ihr Geld langfristig mit einem Zeithorizont von mehr als 10 Jahren in Aktien investieren.