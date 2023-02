Im English Theatre im Frankfurter Bankenviertel spielen sie derzeit en suite „Sister Act“. In dem Musical wird die schrille Nachtclubsängerin Deloris von der Polizei in einem Kloster vor Verfolgern versteckt. Die als Nonne verkleidete Deloris kann sich der strengen Mutter Oberin nur schwer unterordnen. Ablenkung findet sie, indem Deloris den bis dato lausigen Chor der Nonnen trainiert und zu nicht für möglich gehaltenen Höchstleistungen bringt. Bevor Deloris schließlich in ihr altes Leben zurückkehrt, ruft sie aus, sie werde den Zusammenhalt unter den Nonnen vermissen, sie habe es genossen, „part of a terrific sister act“ zu sein.

Teil einer grandiosen Schwesternbande sind quasi auch Sara Hennicken (Fresenius), Barbara Gregor (SMA Solar) und Bettina Orlopp (Commerzbank). Alle drei sind in ihren Unternehmen im Vorstand verantwortlich für das Ressort Finanzen. Ihre Performance an der Börse überzeugt.

Die Commerzbank , die am kommenden Donnerstag für 2022 den höchsten Jahresgewinn seit mindestens 2015 vorlegen wird, kommt vor allem auch dank Orlopps kluger Risikosteuerung zurück in den Dax. Die Aktie von SMA Solar, einem Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen, ist mit einem Kursgewinn von etwa 170 Prozent seit einem Jahr die beste Aktie unter den 100 Mitgliedern im F.A.Z.-Index. Gerade sprang der SMA-Kurs nach einer Empfehlung des Bankhauses Metzler auf den höchsten Kurs seit 2011 – Bestätigung für die Arbeit auch von Finanzchefin Gregor.

Und bei Fresenius wird zwar der neue Vorstandsvorsitzende Michael Sen als treibende Kraft hinter den Plänen genannt, den Gesundheitskonzern und seine gleichfalls im Dax enthaltene Dialysetochtergesellschaft Fresenius Medical Care zu entflechten. Der Beifall der Börse gilt aber auch Finanzchefin Hennicken, die sich mit den Details der Entkonsolidierung würde beschäftigen müssen.

Nach dem furiosen Start in das Aktienjahr 2023 wird es allem Anschein nach an der Börse nun holpriger. Der Dax kletterte in dieser Woche auf mehr als 15 500 Punkte, konnte aber dieses höchste Niveau seit Januar 2022 nicht halten. Der M-Dax liegt trotz der seit Oktober laufenden Aktienrally noch satte 15 Prozent unter seinem Stand von vor einem Jahr. Dazu passt die Beobachtung, dass kleinere Unternehmen weniger schnell und gut etwa durch Produktionsverlagerung auf höhere Energiepreise reagieren können als große Dax-Konzerne. Die Gewinnaussichten der „Kleinen“ sind daher oft nicht die besten. Dann kommt es erst recht auf transparente Kommunikation der Finanzchefs und Finanzchefinnen an.