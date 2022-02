Scherbaums Börse : Die Auferstehung von Heidelberger Druckmaschinen

Aktualisiert am

An der Börse wird die Zukunft gehandelt – eine alte Börsenweisheit, die manchmal auch von wundersamen Comebacks am Aktienmarkt untermauert wird. Bis es zu einem solchen aber kommt, brauchen Anleger zuweilen mehr als einen langen Atem. Ein beachtenswerter Fall ist wohl die Heidelberger Druckmaschinen AG oder kurz Heidelberg. Hier konnten Aktionäre und Marktteilnehmer in den vergangenen mehr als 20 Jahren ein Auf und Ab einer Perle des deutschen Maschinenbaus beobachten. Nachdem das Management vieles (erfolglos) versucht hat, um die Geschäfte wieder anzukurbeln, scheint man endlich einen echten Hoffnungsträger identifiziert zu haben.

Den Kurpfälzern wurden in der Vergangenheit diverse strukturelle Entwicklungen zum Verhängnis. Der Druckmaschinenpionier bediente vor allem die Printmedien. Das Aufkommen digitaler Technologien gefährdete die Geschäftsgrundlage. Hinzu kamen Ereignisse wie die Anschläge vom 11. September 2001 oder die Finanzkrise aus den Jahren 2007/08. Diese trafen die Weltwirtschaft hart. Das konjunktursensitive Geschäft von Heidelberger Druck litt weiter, als sich die Werbeindustrie verstärkt mit Aufträgen zurückhielt. Die Folge war eine beispiellose Schrumpfkur. Ein paar Zahlen im Vergleich:

Im Geschäftsjahr 2000/01 lagen die konzernweiten Umsatzerlöse bei 5,3 Milliarden Euro. Die Mitarbeiterzahl lag bei mehr als 24.000. Im Geschäftsjahr 2020/21 (Ende März) wiederum wartete Heidelberger Druck mit Erlösen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro auf, während die Mitarbeiterzahl zum Geschäftsjahresende bei etwa 10.200 lag.

Eine echte Turnaround-Story

An der Börse gehört Heidelberg zu den beliebtesten Turnaround-Storys. Immer wieder scheinen Sparmaßnahmen sowie Investitionen in neue Geschäftsfelder für eine kurze Zeit zu fruchten. Ein endgültiger Befreiungsschlag blieb bisher jedoch aus. Das soll sich nun ändern. Seitens der Aktionärsschützer gibt es Lob für das Unternehmen. „Schaut man zurück, ist die enorm lange Durststrecke und der Leidensweg für die Eigentümer und Mitarbeiter sicher außergewöhnlich lang und intensiv“, sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). „Heidelberg hat trotz aller Unkenrufe überlebt und das, weil alle Beteiligten ihren Beitrag geleistet haben.“

Der Aktionärsvertreter verweist in diesem Zusammenhang auf die Mitarbeiter des Unternehmens, „die deutlich dadurch ins Risiko gegangen sind, dass die Mittel aus dem Pensionsfonds für das Unternehmen nutzbar gemacht wurden. Das war ein bedeutender finanzieller Befreiungsschlag“.

Im Unternehmen ist nun eine echte Aufbruchstimmung zu spüren. Gegenüber der F.A.Z. sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer im Interview: „Wir haben ein neues Feld gefunden, auf dem wir unsere Fähigkeiten nicht nur hervorragend einsetzen können, sondern auch noch Geld verdienen, und das dazu enorme Wachstumsraten verspricht. Sie glauben gar nicht, was es intern bedeutet, wenn die Belegschaft nicht mehr nur gegen den Rückgang strampeln muss. Wir trauen uns wieder was, wir fassen Mut und Ideen.“